【美股市況】美滙軟　道指升幅擴大至逾500點　納指升近3%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美滙指數下跌0.4%，在104水平拉鋸，利好美股市況，美股全綫上升，新能源車股持續上揚，蔚來汽車（美：NIO）漲約9%，理想汽車（美：LI）漲近9%，特斯拉（美：TSLA）漲超8%。道指曾升545點，納指最多升3.1%。狗狗幣（美：Dogecoin）受馬斯克言論影響繼續升逾14%，報0.0680。美國10年期債息報3.29至3.3厘水平。

英國30年期國債殖利率升至2015年7月以來最高水平2.872%，日內漲7個點子；5年期國債殖利率升至2011年4月以來最高水平2.366%，日內漲5個點子。

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即市走勢︰

【22：30】美國5月份成屋銷售跌3.4% 優於預期

【22：17】新能源車股持續上揚，蔚來汽車（美：NIO）漲約9%，理想汽車（美：LI）漲近9%，特斯拉（美：TSLA）漲超8%。

【22：07】道指升515點或1.7%，報30404點；標指升87點或2.4%，報3761點；納指漲313點或2.9%，報11111點。

【21：31】美股三大指數齊高開。道指升430點或1.4%，報30318點；標指升64點或1.8%，報3739點；納指漲202點或1.9%，報11000點。

【21：27】大摩：標指需跌至約3000點

【21：20】美滙指數下跌0.4%，在104水平拉鋸，利好美股市況，美股期貨普遍上升，道指期貨升418點，納指期貨升1.6%。美國10年期債息報3.288厘，升0.05厘。

【20：00】圓滙挫至136見24年低 末日博士魯賓尼：倘再跌一成將觸發日央行改變幣策

【20：00】英國30年期國債殖利率升至2015年7月以來最高水平2.872%，日內漲7個點子；5年期國債殖利率升至2011年4月以來最高水平2.366%，日內漲5個點子。

【19：27】美國實施涉彊產品全面禁令，中國商務部表示堅決反對並會採取行動。

【16：14】【TSLA】馬斯克：Tesla將裁減一成全職員工 但同時增加兼職員工、整體員工數量最多減少3.5% 股價盤前升3%

【16：10】英國央行首席經濟學家皮爾稱，當評估通脹壓力時，必須把匯率納入考量，預計未來數月將進一步收緊政策。道指期貨升507點，報30376點；標指期貨升69點，報3744.75點；納指期貨升227.75點或2.02%，報11524.5點。

【15：41】【美國經濟】高盛：未來兩年陷衰退機率升至48% 下調未來三季GDP預測

【14：00】【TSLA】Tesla兩名前員工入稟美國法院 起訴Tesla未有提早60日通知進行大裁員

【13：55】道指期貨升387點，報30256點；標指期貨升53.75點，報3729.5點；納指期貨升172.75點或1.53%，報11469.5點。

【10：03】【會計監管】安永據報籌備分拆諮詢業務上市 集資逾100億美元、合夥人或派4倍年薪

【07：30】歐股未受加息消息拖累，周一高收。泛歐STOXX 600指數報407點，升3點或0.96%；英國富時100指數報7121點，升105點或1.5%；德國DAX指數報13265點，升139點或1.06%；法國CAC40指數報5920點，升37點或0.64%。

【歐股收市】歐央行拉加德重申加息 歐股仍高收

【開市追揸沽】「618」後科技股躺平？ 美國經濟衰退風險多大

==以下6月20日（周一）股市==

美股周一「6月節」（Juneteenth）休市，美股期貨全日向好，道指期貨重上30000點水平，升256點，納指期貨升1.1%。

英國債息上升，英倫銀行貨幣政策委員會會員Catherine Mann稱，英倫銀行加息速度應該較迄今為止的速度快，因英鎊的疲弱幣值增加了英國的通脹壓力。英倫銀行上周議息後，進一步將指標利率上調25點子，至1.25厘，並稱已準備好有需要時有力地行動，以消除通脹帶來的危險。

儲局主席鮑威爾周三及四將會分別作證詞，另多名儲局官員將於本周相繼發表講話。

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】美股周一休市 鮑威爾及多位儲局官員將輪流講話

即市走勢︰

【22：35】巴克萊警告 氣候災難衝擊滙市

【22：00】行長拉加德重申未來兩次會議加息0.25厘 歐債息上周緊急會議後續下挫

【21：57】市場突押注英國快速加息

【21：43】摩通策略師料下半年股市壓力有所緩解 若儲局兌現預期或可穩定市場情緒

【21：06】瑞信：美國衰退機會率低於兩成 美股熊市下仍吸引

【19：52】英國兩年期公債收益率升至2008年11月以來最高水平2.275%，日內上漲7個基點。

【12：22】道指期貨升58點，報29947點；標指期貨升11點，報3686點；納指期貨升66點或0.6%，報11332點。

【08：53】【Bitcoin】比特幣迅速回升至20000美元收復周末失地 分析︰反彈或曇花一現

【08：02】【美國經濟】耶倫：高通脹致經濟增長放緩 但陷入衰退或可避免

【07：30】聯儲局主席鮑威爾在活動演講時重申，儲局非常專注將通脹恢復至2%目標。美國總統拜登又指，經濟並非無可避免將陷入衰退，疑為市場派定心丸。美股上周五是「四期結算日」，道指反覆偏軟，收市跌38點，報29888點；納指升152點或1.43%，報10789點；標指升8點，報3674點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩