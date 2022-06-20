英國鐵路30年來最大規模罷工 多條路線服務受阻

英國鐵路工人與資方談判破裂，周二（21日）起將發起過去30年來最大規模罷工。多條路線服務受阻，將影響數百萬人出行，而英國政府被批評拒絕介入勞資雙方談判。

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截至今年4月，作為通脹指標的英國「零售物價指數」（RPI）達到11.1%，較去年同期的2.9%大增8.2個百分點。工會不滿鐵路工人薪酬升幅遠低於通脹，要求加薪至合理幅度。

英國鐵路、海運及運輸（RMT）工會表示，英國鐵路網公司（Network Rail）的最新提議為加薪2%如果要接受涉及裁員等生産力條件，或需額外加薪1%。

工會領袖證實與政府及資方談判破裂，未能化解在薪金及工作待遇等方面的分歧，由周二起將有數千名工人罷工，受影響地區包括英格蘭、蘇格蘭及威爾士。

13間鐵路營運商及英國鐵路網公司約數千名工人將於周二、周四（23日）及周六（25日）罷工，而倫敦鐵路周二也會罷工。

罷工期間的一般情況下，約20%鐵路服務維持運作。英國鐵路網公司指罷工期間約一半鐵路路線關閉，警告乘客在罷工期間除非必要，否則不要乘坐火車出行。

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英國運輸部發言人指情況令人失望，形容罷工應該永遠都是最後手段。發言人指政府已承諾撥款160億英鎊用於疫情期間維持鐵路運行，但警告罷工或會導致民眾未來未必選擇乘坐鐵路出行。

英國運輸大臣夏博思（Grant Shapps）堅稱，與工會就薪金、裁員等問題談判​​並非政府的工作，拒絕介入調停勞資雙方。

工黨影子運輸大臣黑格（Louise Haigh）周日去信夏博思，指目前要解決鐵路業勞資談判破裂的唯一方法，是政府停止繞過談判桌抵制談判。

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責任編輯：鄭錦玲