【機器學習】Reddit收購機器學習平台　改善算法匹配及垃圾郵件檢測

▲ Reddit表示，機器學習對該公司如何識別和分類上下文相關性、組織對話、定制廣告投放和保護社區相當重要。（法新社）

社交平台Reddit每日活躍用戶逾5,000萬人，是全球訪問量最大的網站之一。為優化用戶體驗，維持市場競爭優勢，Reddit宣布收購機器學習（ML）平台Spell，以改善平台文章的算法匹配及垃圾郵件檢測。

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Reddit平台的運作系統類似「電子佈告欄」，用戶可以將文字或連結放在網站不同題材的子板塊發佈，同時也可對帖子進行投票，系統就會以討論熱度為帖子在頁面上的次序進行排名。

為加強文章之間的匹配度，並向每個用戶展示更多最佳內容，Reddit指出Spell的技術和專業知識將幫助旗下產品、安全和廣告團隊，進行大規模的機器學習實驗，從而優化其系統，以確保在主題匹配和濫用檢測方面取得最佳效果，同時帶來更安全的自動化流程

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Reddit表示，機器學習對該公司如何識別和分類上下文相關性、組織對話、定制廣告投放和保護社區相當重要，這將更有效率地向用戶展示更多相關帖子和更新，並提高用戶對Reddit的參與度和歸屬感。

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責任編輯：陳卓賢