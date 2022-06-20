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【烏克蘭戰爭】加強「去俄化」 收緊發行及出版俄音樂與書本

環球政治 12:05 2022/06/20

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烏克蘭近年來積極去除前蘇聯時代物品，強化烏克蘭人的身份認同。烏克蘭國會日前通過兩條法案，收緊發行及出版俄羅斯的音樂及書籍。法案有待總統澤連斯簽署，目前未有跡象顯示他會反對實行。

【烏克蘭戰爭】澤連斯基料俄加強攻勢 或襲歐洲另一國 【下一頁】

烏克蘭國會周日（19日）表決支持兩條法案，收緊發行及出版俄羅斯的音樂及書本。新法律規定，俄羅斯民眾若想在烏克蘭出版俄羅斯書籍，必須宣布放棄俄羅斯國籍及成為烏克蘭公民，同時亦禁止出版任何俄羅斯﹑白俄羅斯及被佔領區出版的書籍。

新法律亦禁止任何1991年後擁有維持俄羅斯國籍人士發行的音樂作品，在媒體及公共交通工具上播放，並提升烏克蘭語相關內容在電視及電台廣播的比例。

【烏克蘭戰爭】北約秘書長與英揆警告 或持續數年 【下一頁】

有關法例等候總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）簽署確認，英國衛報報稱暫未有跡象顯示澤連斯基反對。今次兩條法案表決在國會獲議員壓倒性支持，即使被視為立場親俄羅斯的議員亦支持通過。

俄羅斯政府不同意烏克蘭的新法，指新法將進一步壓迫當地俄語族群的生活。俄羅斯曾多次重申，向烏克蘭發起「特別軍事行動」原因之一，正是保護烏克蘭的俄語族群。

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責任編輯：吳漢培

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