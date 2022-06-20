【新股IPO】微創腦科學今起預路演　據報擬集資3.9億

▲ 微創腦科學今起預路演 據報擬集資3.9億

由微創醫療 （00853） 分拆的微創腦科學今日開始進行市場預路演，據外電報道指，公司計劃透過是次IPO集資5000萬美元（折合約3.9億港元），摩根大通及中金為聯席保薦人。

微創腦科學主攻神經介入醫療器械產品，首款產品與2004年起獲得批准，截至最後實際可行日期，目前微創腦科學的產品組合累計共有30款產品，包括已在中國獲批商業化的10款治療產品和3款通路產品，以及正在開發的17款候選產品。

據諮詢機構報告顯示，以2020年收入計算，微創腦科學是中國神經介入醫療器械市場前五大參與者中唯一的中國公司，市場份額約佔4%。

公司去年全年合共錄得收入約3.83億元（人民幣，下同），按年增長72.5%，股東應佔全年溢利為2417萬元，按年減少46.6%。

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