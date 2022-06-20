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【美國經濟】美國考慮暫停徵收聯邦汽油税 以抗通貨膨脹

環球政經 16:14 2022/06/20

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據《路透社》報道， 有2名高級官員周日（19）表示，美國總統拜登的政府對取消中國的一些關稅正在進行審查，並有可能暫停徵收聯邦汽油稅。

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）表示，繼承前總統特朗普政府一些對中國的關稅「沒有戰略目的」，並補充說拜登正在考慮取消這些關稅，以降低通脹。

參議員瑪吉·哈桑（Maggie Hassan）和馬克·凱利 （Mark Edward Kelly）已在2月份提出法案，直到明年1月暫停徵收聯邦汽油税。

克利夫蘭聯邦儲備銀行行長Loretta Mester表示，通脹將需要兩年時間才能降至央行的 2% 目標，並逐漸「下降」。

耶倫在接受美國廣播公司新聞採訪時表示，政府正在審查其對華關稅政策，但沒有提及具體細節，也拒絕透露何時會做出決定。

拜登曾表示，在世界兩大經濟體之間激烈的貿易戰中，他正在考慮取消前總統特朗普在 2018 年和 2019 年對價值數千億美元的中國商品徵收部分關稅。

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責任編輯：關海儀

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經濟 美國財政部 耶倫 拜登 通脹 美國

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