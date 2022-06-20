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【李嘉誠長孫】李澤鉅女兒李思德獲委任新公司董事　惹參與長和系歐洲業務揣測

Hot Talk 11:27 2022/06/20

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【李嘉誠長孫】李澤鉅女兒李思德獲委任新公司董事　惹參與長和系歐洲業務揣測

本地傳媒引述公司註冊處資料指，長和系創辦人李嘉誠長孫、長和 （00001） 主席李澤鉅長女李思德獲委任為一家新成立的私人公司董事，公司另外兩名董事為長和系專責歐洲和英國業務的高層，引來李思德將參與長和系歐洲業務猜測。

李思德早年已加入家族旗下私人公司，包括2020年加入李嘉誠視為「第三個兒子」的李嘉誠基金會，出任董事，也在家族參與的慈山寺、兆豐地產等出任董事

明報報道，現年約26歲的李思德獲委任為私人公司「Express Motor Limited」董事，同時獲委為該公司董事的還有長實 （01113） 執董鮑綺雲，以及長和旗下和黃歐洲副主席Christian Salbaing。鮑綺雲為和黃地產（英國）董事，Salbaing則是長和多項歐洲零售、電訊及地產子企的董事，也是全球行動營運商行業組織GSM協會的董事之一。

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