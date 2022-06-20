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【新股IPO】天潤雲今建簿　IPO融資最多6.02億、據報6月30日掛牌

新股IPO 11:13 2022/06/20

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天潤雲今建簿　集資最多6.02億、據報6月30日掛牌

中國雲原生客戶聯絡解決方案提供商天潤雲日前通過港交所上市聆訊，據外電報道指，天潤雲在今日起建簿，全球發售4350萬股，當中1950萬為舊股，發售指示價為每股12.85至13.85元，集資最多6.02億港元，預計將在6月24日定價，6月30日掛牌交易，中金為獨家保薦人。

是次發行舊股的是原有股東田溯寧旗下的Fortune Ascend，該公司在出售前合共持有天潤雲24.63%股權。

天潤雲基於雲的解決方案，合共內部研發三種主要產品，包括智能聯絡中心解決方案、遠程座席解決方案，以及ContactBot解決方案。截至去年年底，公司的客戶總數達3137個，大客戶總數為57個。

公司去年全年收入接近4.02億元（人民幣，下同），按年增長13.6%，期內利潤達1781.8萬元，按年下跌74.6%。

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