  • 29°C
香港時間 : 2022620日 (一) 12:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

一眾名人曬相慶父親節 惟他僅發帖文

環球社會熱點 11:12 2022/06/20

分享：

分享：

周日（19日）是父親節，不少名人皆上載相片慶祝。前英超著名球星碧咸在社交平台上，公開了和父親以前及現時的合照，其太太維多利亞亦上載多張碧咸和子女相處相片。荷里活女星姬蒂赫遜亦有貼出父親照片，惟電動車特斯拉創辦人馬斯克僅發表慶祝。

英國威廉同仔女合照慶父親節 路易騎膊馬搶鏡  【下一頁】

碧咸（David Beckham）周日在社交平台Instagram上曬出2張相片，分別是他童年及現時和父親Ted的合照。碧咸在童年的合照中，雙手捧著獎杯，父親則站在他身後。而碧咸和父親在近期合照中，兩人皆手執酒杯，父親已滿頭白髮。

碧咸數小時後再上載一段影片，當中展示了多張他和家人的合照。維多利亞（Victoria Beckham）亦在Instagram上曬出4張碧咸和4名子女的相片，並形容對方是「世界上最好及最有愛心的父親」。她亦貼出和數張和自己父親的合照，並指對方是「最佳飲酒夥伴」。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

姬蒂赫遜（Kate Hudson）及加拿大歌手Justin Bieber亦有曬出和父親的合照慶祝，前者指父親擁有真誠、熱情及喜愛冒險等品質，而後者則指對成為其兒子感到榮幸。

Amber Heard恐再被前夫告誹謗 公開發表言論感緊張 【下一頁】

正當眾人紛紛貼相之際，馬斯克（Elon Musk）卻僅在社交平台Twitter上連發兩則帖文，首則表示自己非常愛子女，第二則僅簡單表示父親節快樂。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英國王室】威廉同仔女合照慶父親節 路易騎膊馬搶鏡
今日
【英國王室】威廉同仔女合照慶父親節 路易騎膊馬搶鏡
79歲拜登踩單車意外跌倒 白宮稱無受傷
2022/06/19
79歲拜登踩單車意外跌倒 白宮稱無受傷
Amber Heard恐再被前夫告誹謗 公開發表言論感緊張
2022/06/18
Amber Heard恐再被前夫告誹謗 公開發表言論感緊張
畢彼特16歲愛女熱舞表現驚豔 愈大愈似安祖蓮娜祖莉
2022/06/18
畢彼特16歲愛女熱舞表現驚豔 愈大愈似安祖蓮娜祖莉
美女高爾夫球星成全球最性感女性 粉絲激增超「老虎」
2022/06/18
美女高爾夫球星成全球最性感女性 粉絲激增超「老虎」

你可能感興趣

【英國王室】威廉同仔女合照慶父親節 路易騎膊馬搶鏡
今日 09:05
【英國王室】威廉同仔女合照慶父親節 路易騎膊馬搶鏡
79歲拜登踩單車意外跌倒 白宮稱無受傷
19:13 2022/06/19
79歲拜登踩單車意外跌倒 白宮稱無受傷
Amber Heard恐再被前夫告誹謗 公開發表言論感緊張
13:05 2022/06/18
Amber Heard恐再被前夫告誹謗 公開發表言論感緊張
網絡熱話 社交平台 父親節 Instagram Twitter 荷里活 碧咸 馬斯克 Justin Bieber

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月20日 時間12:00）

下一篇文章

馬克龍政黨保法國國會最大黨 失絕對多數議席優勢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Netflix劇組墨西哥發生車禍 兩名演員死亡6人傷
Netflix劇組墨西哥發生車禍 兩名演員死亡6人傷
Google創辦人與亞裔妻離婚 逾7000億身家點樣分？
Google創辦人與亞裔妻離婚 逾7000億身家點樣分？
79歲拜登踩單車意外跌倒 白宮稱無受傷
79歲拜登踩單車意外跌倒 白宮稱無受傷
【烏克蘭戰爭】澤連斯基料俄再襲歐洲一國 烏進一步「去俄化」（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基料俄再襲歐洲一國 烏進一步「去俄化」（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月20日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月20日 時間11:00）
英國生活成本飆升 倫敦數千人示威抗議政府應對不力
英國生活成本飆升 倫敦數千人示威抗議政府應對不力
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款