一眾名人曬相慶父親節 惟他僅發帖文

周日（19日）是父親節，不少名人皆上載相片慶祝。前英超著名球星碧咸在社交平台上，公開了和父親以前及現時的合照，其太太維多利亞亦上載多張碧咸和子女相處相片。荷里活女星姬蒂赫遜亦有貼出父親照片，惟電動車特斯拉創辦人馬斯克僅發表慶祝。

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碧咸（David Beckham）周日在社交平台Instagram上曬出2張相片，分別是他童年及現時和父親Ted的合照。碧咸在童年的合照中，雙手捧著獎杯，父親則站在他身後。而碧咸和父親在近期合照中，兩人皆手執酒杯，父親已滿頭白髮。

碧咸數小時後再上載一段影片，當中展示了多張他和家人的合照。維多利亞（Victoria Beckham）亦在Instagram上曬出4張碧咸和4名子女的相片，並形容對方是「世界上最好及最有愛心的父親」。她亦貼出和數張和自己父親的合照，並指對方是「最佳飲酒夥伴」。

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姬蒂赫遜（Kate Hudson）及加拿大歌手Justin Bieber亦有曬出和父親的合照慶祝，前者指父親擁有真誠、熱情及喜愛冒險等品質，而後者則指對成為其兒子感到榮幸。

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正當眾人紛紛貼相之際，馬斯克（Elon Musk）卻僅在社交平台Twitter上連發兩則帖文，首則表示自己非常愛子女，第二則僅簡單表示父親節快樂。

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責任編輯：李俊儀