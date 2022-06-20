▲ 【互聯網數據】Sensor Tower：5月騰訊《王者榮耀》全球吸金2.68億美元

市場研究機構 Sensor Tower商店情報數據顯示，5月騰訊 （00700） 旗下的《王者榮耀》在全球App Store和Google Play吸金2.68億美元，蟬聯全球手游暢銷榜冠軍，按年增長1.7%。來自中國IOS市場的收入佔95%，海外市場收入佔比為5%。

另外，騰訊《PUBG Mobile》（合併《和平精英》收入）以2.06億美元的收入位列榜單第2名。這即意味《王者榮耀》及《PUBG Mobile》合並吸金4.74億美元。

榜單前五另外三款遊戲為King《Candy Crush Saga》、米哈遊《原神》和Moon Active《Coin Master》。

【開市追揸沽】「618」後科技股躺平？ 美國經濟衰退風險多大

相關文章：

【互聯網數據】Sensor Tower預測2026年全球消費者App課金1.8萬億港元、年均複合增長率12% 非遊戲類收入將成主流

【互聯網數據】Sensor Tower：4月抖音及海外版TikTok吸金近3億美元 按年增1.9倍

【手遊股】騰訊授予《龍族》獨家不可轉讓權利予祖龍娛樂 後者可開發卡牌遊戲