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【互聯網數據】Sensor Tower：5月騰訊《王者榮耀》全球吸金2.68億美元

股市 11:10 2022/06/20

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【互聯網數據】Sensor Tower：5月騰訊《王者榮耀》全球吸金2.68億美元

市場研究機構Sensor Tower商店情報數據顯示，5月騰訊 （00700） 旗下的《王者榮耀》在全球App Store和Google Play吸金2.68億美元，蟬聯全球手游暢銷榜冠軍，按年增長1.7%。來自中國IOS市場的收入佔95%，海外市場收入佔比為5%。

重溫4月騰訊《王者榮耀》和《PUBG Mobile》合共吸金能力，【下一頁

另外，騰訊《PUBG Mobile》（合併《和平精英》收入）以2.06億美元的收入位列榜單第2名。這即意味《王者榮耀》及《PUBG Mobile》合並吸金4.74億美元。

榜單前五另外三款遊戲為King《Candy Crush Saga》、米哈遊《原神》和Moon Active《Coin Master》。

【開市追揸沽】「618」後科技股躺平？ 美國經濟衰退風險多大

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