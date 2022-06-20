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【網絡安全】憂密碼安全性薄弱　報告：65%企業願意採用「無密碼認證」

科技 11:02 2022/06/20

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密碼的局限性是多數企業最關心的問題，94%企業擔心由用戶設定的密碼安全度不足。（法新社）

「無密碼認證」（Passwordless Authentication）是指使用生物識別（如指紋及臉部），或SMS認證簡訊，來取代傳統密碼認證。根據身份驗證科技公司Ping Identity和Yubico的調查報告，由於憂慮密碼的安全性薄弱，65%企業願意採用「無密碼認證」。

【Internet Explorer】半數日企上季仍用IE瀏覽器　軟件開發商：或引發數月經營混亂

報告對美國、歐洲和澳洲的大型機構共600名IT專業人士進行訪問，以了解企業對密碼安全的認知和發展。調查發現，多達84%企業認為，密碼是一種安全性很弱的數據保安方式，而且輸入密碼的過程相當繁瑣，結果會造成嚴重的安全問題。

平均每天輸入密碼12次

另外，密碼不僅是一個安全問題，也是一個生產力問題。報告提到，員工平均每天需輸入密碼12次，25%的人每天更要輸入密碼20次以上。如果員工不需要使用密碼登錄，每天則可以節省28分鐘。

【網絡安全】全球數據外洩事件增加　報告：每分鐘有324個賬戶被外洩

密碼的局限性也是多數企業最關心的問題，94%受訪者擔心由用戶設定的密碼安全度不足，當中更有50%人表示這些密碼的安全性太弱。

至於會否考慮「無密碼」解決方案方面，65%企業表示未來非常可能或完全可能採用「無密碼認證」，而有19%企業指出現時已有相關計畫。

52%企業：可降低安全成本

被問及「無密碼認證」的好處時，52%企業認為這可「降低安全成本」及「增強安全性」，也有48%企業認為可「減少技術支援的需要」。96%企業表示，「無密碼認證」將為員工創造更輕鬆的用戶體驗（UX），95%擁有客戶登錄門戶網站的企業則表示，這將為客戶創造更輕鬆的用戶體驗。

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責任編輯：陳卓賢

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