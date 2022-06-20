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馬克龍政黨保法國國會最大黨 失絕對多數議席優勢

環球政治 11:01 2022/06/20

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法國周日（19日）舉行國會選舉第二輪投票。民調預測結果指總統馬克龍率領的中間派陣營雖保國會最大黨地位，但恐失去絕對多數議席優勢。梅朗雄率領的左翼聯盟料成為國會最大反對派聯盟。

法國國會選舉次輪投票 馬克龍聯盟恐失絕對多數議席 【下一頁】

今次選舉投票率不足5成，反映選民投票意向冷淡。根據法國内政部公布的結果，馬克龍（Emmanuel Macron）率領的「同在」（Ensemble）贏得245席，遠低於組成多數派政府所需的289席門檻。

馬克龍陣營目前需要更依賴中間派盟友，包括前總理菲利普（Edouard Philippe）率領的新政黨「Horizo​​ns」。

梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）率領的左翼聯盟「Nupes」獲135席，將會成為國會内最大反對派聯盟。

而馬琳勒龐（Marine Le Pen）率領的極右國民聯盟獲得89席，遠多於上次國會選舉的8席，而是極右陣營近年取得最驕人的成績。

【烏克蘭戰爭】北約秘書長與英揆警告 或持續數年 【下一頁】

法國政府發言人格雷瓜爾（Olivia Grégoire）承認，中間派失去絕對多數議席優勢的結果令人失望，但強調「同在」仍是國會最大黨。格雷瓜爾透露，政府將與希望推動事情向前發展的溫和派結盟，但並無説明馬克龍陣營日後如何避免立法受阻。

經濟部長勒梅爾（Bruno Le Maire）形容選舉結果衝擊民主，更指控極右陣營大力推動上述情況。他也認為結果反映選民有很大憂慮，但指馬克龍的施政計劃仍可繼續推進。

勒梅爾形容，馬克龍是唯一擁有民主合法性來決定計劃並帶領議會向前邁進的人。他指選舉結果令人失望並非代表失敗，不相信議會將出現混亂。

而且新任衛生部長布吉尼翁（Brigitte Bourguignon）與環境部長蒙特沙蘭（Amélie de Montchalin）也失去議席，因此馬克龍未來幾日將要改組政府。

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責任編輯：鄭錦玲

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