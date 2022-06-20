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【烏克蘭戰爭】澤連斯基料俄加強攻勢 或襲歐洲另一國

環球政治 10:49 2022/06/20

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烏克蘭總統澤連斯基曾多次提出，烏克蘭只是俄羅斯侵略歐洲的第一步。澤連斯基近日再次指出，俄羅斯可能對另一個歐洲國家發動攻擊，同時稱俄軍預料將加強對烏克蘭的攻勢。澤連斯基亦表明，希望得到歐盟關於候選國資格的回覆。

德國呼籲民眾企業節能 稱G7繼續支持烏克蘭 【下一頁】

【烏克蘭戰爭】北約秘書長與英揆警告 或持續數年 【下一頁】

澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在周日晚上（19日）發出的錄像講話時指出，預期俄羅斯本周對烏克蘭展開更激烈的軍事行動，並警告俄軍對象屆時或進襲另一個歐洲國家。澤連斯基強調，烏軍已準備好應對，並警告盟友可能出現的威脅。

歐盟委員會上周已作出烏克蘭成為候選國資格的建議，澤連斯基希望歐洲議會本周作出回應，並確信回應會符合歐洲整體利益。澤連斯基表示本周將發表更多講話，利用每個機會為烏克蘭人捍衛歐洲價值，以及獲得更多支持。

同日時值烏克蘭的父親節﹑醫療人員日及農民日，澤連斯基藉此向三大類別人士致敬及送上祝福。他感謝醫護自俄烏戰爭以來的付出，感謝農民赤手空拳對抗俄軍入侵，更多謝烏克蘭的父親教育出保衛願意自己國家的民眾。

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責任編輯：吳漢培

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