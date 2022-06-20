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【港交所388】港交所據報擬允股票現貨市場可用多家清算銀行作交易結算　料可減中美制裁升級影響

股市 10:41 2022/06/20

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【港交所388】港交所據報擬允股票現貨市場可用多家清算銀行作交易結算　料可減中美制裁升級影響

彭博報道，港交所 （00388） 計劃允許股票現貨市場交易者，可使用多家銀行進行結算交易，並指此舉將有助於分散風險，並可能減輕中美制裁升級帶來的危險。港交所現升約0.6%，報358元。

彭博知情人士透露，港交所正在製定計劃允許交易者註冊多個清算銀行，惟目前僅屬內部討論。這計劃中的擴大也被視為幫助交易者應對美國實施制裁的中國企業。許多被動基金仍在交易美國制裁股票，例如中移動 （00941） ，與非美國銀行簽約可以提供更多結算上的支持。中國基金也可以利用非美國同行，以防北京進行報復制裁。到目前為止，只要最終投資者不在美國，美國銀行可以清算受制裁公司的交易。

現時，香港交易所的經紀商可選擇自行結算交易或將清算及交收功能外判予全面結算參與者（general clearing participant）。 目前只有8家全面結算參與者提供現貨市場結算服務，包括高盛集團、花旗集團、滙豐和法巴銀行，由於高資本要求。在目前的授權清算銀行中，有五家來自歐洲，其餘來自美國。

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港股 制裁 香港交易及結算所有限公司 指數 基金

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