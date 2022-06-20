【濠賭股】濠賭股下挫、金沙永利挫逾6%　澳門再現新冠病例並進行三日全民檢測

▲ 【濠賭股】澳門再現新冠病例並進行三日全民檢測 濠賭股下挫

澳門自周日至明日（21日）進行全民核酸檢測，截至昨日晚上10時，澳門合共有31名核酸陽性個案。同時，珠海和中山對澳門口岸收緊通關核檢要求。

濠賭股向下，金沙 （01928） 現跌6%，報14元，銀娛 （00027） 跌3.9%，澳博 （00880） 跌5.7%，永利澳門 （01128） 跌近7%。

為了配合澳門政府的疫情防控措施，永利澳門表示，暫時關閉表演湖等娛樂設施、游泳池、美髮中心、水療中心、健身中心、部分商店及餐廳等。重新開放時間將另行通知。

不過，據《澳門日報》報道，博彩法修改法案將於周二（21日）於立法會全體大會上表決，經濟財政司司長李偉農表示，所有活動嚴格根據風險級別執行相關防疫措施，會繼續做好防疫措施。目前為止，周二的立法會大會會繼續舉行，具體時間表暫時無變。

另外，珠海市疫情防控指揮部昨中午發佈通告調整澳門入境人員健康管理措施，對本月十五日以來從澳門到當地的入境人員，盡快向所在社區、單位、酒店報備，落實七天居家隔離（不能外出）+七天居家健康監測（非必要不外出），不返崗返校、不乘搭公共交通工具、不去公共場所，第一、三、七、十四天開展核酸檢測。

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