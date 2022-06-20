【澳門疫情】金沙銀娛收復逾7成跌幅　摩通：最壞情況金沙澳博現金僅可捱多9個月、有一家可捱5年

▲ 【澳門疫情】金沙銀娛收復逾半跌幅 摩通：最壞情況金沙澳博現金僅可捱多9個月、有一家可捱5年

澳門再現新冠病毒感染個案，澳門自周日至明日（21日）進行全民核酸檢測，但沒有下令賭場暫停營業，截至昨日晚上10時，澳門合共有31名核酸陽性個案，為當地疫情兩年多以來最多人感染。同時，珠海和中山對澳門口岸收緊通關核檢要求。

澳門疫情消息拖累濠賭股向下，金沙中國 （01928） 最多跌8%，全日跌幅收窄至2%，報14.58元，銀河娛樂 （00027） 最多跌6%，全日跌0.98%，報40.4元。澳博 （00880） 、永利澳門 （01128） 、新濠國際 （00200） 均跌逾3%。

為了配合澳門政府的疫情防控措施，永利澳門表示，暫時關閉表演湖等娛樂設施、游泳池、美髮中心、水療中心、健身中心、部分商店及餐廳等。重新開放時間將另行通知。

摩通分析6大澳門博彩牌主流動性 最短可捱9個月

摩通最新報告指出，即使賭場依然可營運，在疫情受控前澳門博彩收入可能跌至零，認為消息對濠賭股非常負面，下調評級仍已太遲，籲長期投資者保持耐心，並關注估值正常化的投資機會。

摩通推算，若澳門維持長時間博彩收入歸零，而且沒有額外資金，六大博彩牌主中，金沙、澳博流動性最為緊張，僅可多捱9個月，至2023年。永利、美高梅中國 （02282） 、新濠博亞（美：MLCO）有約1.5年至2年緩衝。銀娛現有流動性足以多捱60個月，屬行業緩衝能力最佳股份。

即使如此，摩通認為，除了澳博以外，澳門博彩業整體流動性不令人擔心。

澳門博彩法案料周二表決 珠海收緊出入境人員安排

據《澳門日報》報道，博彩法修改法案將於周二（21日）於立法會全體大會上表決，經濟財政司司長李偉農表示，所有活動嚴格根據風險級別執行相關防疫措施，會繼續做好防疫措施。目前為止，周二的立法會大會會繼續舉行，具體時間表暫時無變。

另外，珠海市疫情防控指揮部昨中午發佈通告調整澳門入境人員健康管理措施，對本月15日以來從澳門到當地的入境人員，盡快向所在社區、單位、酒店報備，落實「7天居家隔離（不能外出）+7天居家健康監測（非必要不外出）」，不返崗返校、不乘搭公共交通工具、不去公共場所，第一、三、七、十四天開展核酸檢測。

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