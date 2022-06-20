【LPR不變】人行：地產市場交易活躍上升、中國6月LPR不變　碧桂園中海外半日漲8% 、中小內房勁升

▲ 【LPR不變】中國6月LPR雙雙不變 一年期維持為3.7%、5年期為4.45%

中國6月貸款市場報價利率（LPR）雙雙不變，一年期LPR為3.7%，五年期LPR為4.45%，亦符市場預期。人民銀行副行長潘功勝表示，疫情形勢正在逐步好轉，經濟社會秩序加快恢復，房地產市場交易活躍性上升，未來會繼續因城施策實施差別化住房信貸政策。

內房物管今日逆市大升，內房藍籌股中，兩大國企中海外 （00688） 大升7.8%、華潤置地 （01109） 升7.4%，民企藍籌碧桂園 （02007） 升7.7%、龍湖 （00960） 升5%。

中小內房方面，旭輝 （00884） 、新城 （01030） 升一成，佳源國際 （02768） 曾暴升近一倍，半日升幅收窄至58%，為半日升幅最佳港股。天譽置業 （00059） 升33%。

物管股方面，碧桂園服務 （06098） 、融創服務 （01516） 升12%，齊入20大半日升幅最多港股。

物業代理股貝殼 （02423） 半日升14%。

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