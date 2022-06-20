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【LPR不變】人行：地產市場交易活躍上升、中國6月LPR不變　碧桂園中海外全日漲8%及7% 、中小內房勁升

股市 12:14 2022/06/20

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【LPR不變】中國6月LPR雙雙不變　一年期維持為3.7%、5年期為4.45%

中國6月貸款市場報價利率（LPR）雙雙不變，一年期LPR為3.7%，五年期LPR為4.45%，亦符市場預期。人民銀行副行長潘功勝表示，疫情形勢正在逐步好轉，經濟社會秩序加快恢復，房地產市場交易活躍性上升，未來會繼續因城施策實施差別化住房信貸政策。

內房物管今日逆市大升，內房藍籌股中，兩大國企中海外 （00688） 大升8.98%、華潤置地 （01109） 升8.35%，民企藍籌碧桂園 （02007） 升7.19%、龍湖 （00960） 升5.95%。

中小內房方面，旭輝 （00884） 、新城 （01030） 各升13%，佳源國際 （02768） 曾暴升近一倍，全日升幅收窄至73%，為全日升幅最佳港股。天譽置業 （00059） 升12.36%。

物管股方面，碧桂園服務 （06098） 、融創服務 （01516） 升15%及12%，齊入20大全日升幅最多港股。

物業代理股貝殼 （02423） 全日升12.7%。

【開市追揸沽】「618」後科技股躺平？ 美國經濟衰退風險多大

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【中國經濟】中國5月「三頭馬車」全勝預期、工業增加值轉升0.7%　國統局：下階段加大宏觀政策調節力度

【中國經濟】惠譽料內地經濟本月起復甦　惟全年增長低於4%

【LPR】中國5月LPR一年期為3.7%不變、5年期下調15基點至4.45%

港股 LPR 國企內房股 民企內房股 華潤置地（01109） 佳源國際控股（02768） 中國海外發展（00688） 碧桂園服務（06098） 融創服務（01516） 旭輝控股集團（00884）
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