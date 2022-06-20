【港股市況】恒生指數跌逾百點　賭股挫金沙跌半成　內房造好中海外升近7%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股今早低開百點，再次回落至二萬一以下水平。恒生指數開報20948點，跌126點。恒生科技指數跌0.6%，報4625點。阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；美團 （00700） 、騰訊 （03690） 逆市升0.5%及0.2%；濠賭股跌，金沙 （01928） 挫逾5%，銀娛 （00027） 跌逾2%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：31】【新股IPO】天齊鋰業正進行市場預路演 據報暫定於6月30日建簿、7月13日掛牌

【10：25】內房股升幅擴大，中海外 （00688） 升近7%；潤地 （01109） 、碧桂園 （02007） 升逾6%；雅居樂 （03383） 升半成。

【10：21】恒指最新跌約140點，報20932點；科指跌1.8%，報4568點。

【10：09】佳源 （02768） 升幅擴大至近9成，高見0.64元，成交3億元。

佳源國際曾飈升9成 向員工授出1.3億股購股權

【10：01】【LPR不變】內房物管走高、碧桂園中海外升逾5% 中國6月LPR雙雙不變、一年期維持為3.7%、5年期為4.45%

【10：01】【網易9999】網易早段挫一成 旗下新手遊《暗黑破壞神：不朽》推遲上線計劃

【09：58】阿里巴巴 （09988） 跌逾4%，一度跌穿100元關口，低見99.65元，最新於100元爭持，報100.2元。

【09：55】恒指跌近200點，報20882點，跌192點；科指跌2.2%，報4500點。

【09：53】阿里巴巴 （09988） 早段跌近4%，低見100.4元。騰訊 （00700） 跌0.7%；美團 （03690） 跌1%；京東 （09618） 跌逾5%。

【09：50】網易 （09999） 挫一成，低見135.7元。

【09：48】中國建築興業 （00830） 逆市升逾3%，股價高見2.23元；中國建築 （03311） 跌逾1%。

【09：47】新東方在綫 （01797） 跌幅早段擴大至17%，低見20.55元。

【09：41】內房股逆市造好，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾3%；碧桂園 （02007） 升逾4%；雅居樂 （03383） 升逾4%。

【09：39】佳源 （02768） 逆市升逾五成，高見0.58元。佳源公布，鑑於過往一年房地產行業整體下行，市場疲軟，為獎勵員工在艱難時刻堅守崗位，及進一步鼓舞士氣，董事會公布上周五（17日）根據購股權計劃向130名選定合資格人士，授出合共1.305億股股份購股權，可換擴大股本約2.57%，每股行使價0.38元，比上周五股份收市價呈溢價13.4%。

【09：37】【濠賭股】濠賭股下挫、金沙永利挫逾6% 澳門再現新冠病例並進行三日全民檢測

【09：35】京東 （09618） 跌逾3%。京東 表示整個618期間，累計下單金額超3793億人民幣，較去年高10.3%，但較去年27.7%增幅顯著放緩，亦為歷年最慢。

【京東618購物節】京東618銷售額增1成至3793億人幣、歷年最慢 26店舖下單金額破10億

【09：33】上石化 （00338） 跌逾2%，早段低見1.44元。上海化工廠火災，上石化正就本次事故對公司生產經營造成的總體影響進行評估。

【338】上石化：乙二醇裝置區域火災 正評估對生產影響

【09：31】中海油 （00883） 跌4%；中石油 （00857） 、中石化 （00386） 跌逾3%。上周五紐約期油急跌6.8%，收報109.56美元，布蘭特期油跌5.6%，收報113.12美元。

【09：29】新東方在綫 （01797） 續回吐，股價今早低開8%，開報23元。

【新東方股價】「中國巴菲特」段永平年去年底勁賭新東方期權、賬面暫賺470萬港元 此前公開力撐俞敏洪

【09：22】恒生指數開報20948點，跌126點。恒生科技指數跌0.6%，報4625點。阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；美團 （00700） 、騰訊 （03690） 逆市升0.5%及0.2%；濠賭股跌，金沙 （01928） 挫逾5%，銀娛 （00027） 跌逾2%。

【螞蟻IPO】阿里美股又乏力 螞蟻集團設金融控股獲受理申請疑雲 內媒：目前央行沒有受理

【澳門疫情】澳門擬推100億澳門元經濟援助措施 周日至6.21進行全民核酸檢測、所有銀行分行暫停服務（第二版）

【09：15】人行將一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）分別維持在3.7%和4.45%不變。

【LPR不變】中國6月LPR雙雙不變 一年期維持為3.7%、5年期為4.45%

【09：13】期指開報20884點，跌111點或0.5%。

【08：52】恒指黑期跌約37點，報21034點；道指期貨升91點，報29980點。

【08：32】【手遊股】騰訊授予《龍族》獨家不可轉讓權利予祖龍娛樂 後者可開發卡牌遊戲

【08：05】【滙豐股價】滙豐阿曼將就與當地同業合併建議進行初步討論

【07：45】中國建築興業溢價1.85%配售1億股 淨籌2.19億元

【07：45】港股ADR收報20856點，跌219點或1.1%。滙豐 （00005） ADR折合報48.62元，較港收市價低1.03元或2.1%。騰訊 （00700） ADR折合報366.83元，較港收市價低2.57元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報100.32元，較港收市價低4.18元或4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】聯儲局主席鮑威爾在活動演講時重申，儲局非常專注將通脹恢復至2%目標。美國總統拜登又指，經濟並非無可避免將陷入衰退，疑為市場派定心丸。美股上周五是「四期結算日」，道指反覆偏軟，收市跌38點，報29888點；納指升152點或1.43%，報10789點；標指升8點，報3674點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩