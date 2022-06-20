  • 29°C
香港時間 : 2022620日 (一) 09:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒生指數低開126點　阿里巴巴跌逾2%　賭股下挫、金沙跌逾半成（不斷更新）

股市 09:24 2022/06/20

分享：

分享：

港股市況不斷更新

港股今早低開百點，再次回落至二萬一以下水平。恒生指數開報20948點，跌126點。恒生科技指數跌0.6%，報4625點。阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；美團 （00700） 、騰訊 （03690） 逆市升0.5%及0.2%；濠賭股跌，金沙 （01928） 挫逾5%，銀娛 （00027） 跌逾2%。

財經日誌︰

    點擊圖片放大
    +8
    +7

即市走勢︰

【09：22】恒生指數開報20948點，跌126點。恒生科技指數跌0.6%，報4625點。阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；美團 （00700） 、騰訊 （03690） 逆市升0.5%及0.2%；濠賭股跌，金沙 （01928） 挫逾5%，銀娛 （00027） 跌逾2%。

【螞蟻IPO】阿里美股又乏力　螞蟻集團設金融控股獲受理申請疑雲　內媒：目前央行沒有受理

【澳門疫情】澳門擬推100億澳門元經濟援助措施　周日至6.21進行全民核酸檢測、所有銀行分行暫停服務（第二版）

【09：15】人行將一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）分別維持在3.7%和4.45%不變。

【LPR不變】中國6月LPR雙雙不變　一年期維持為3.7%、5年期為4.45%

【09：13】期指開報20884點，跌111點或0.5%。

【08：52】恒指黑期跌約37點，報21034點；道指期貨升91點，報29980點。

【08：32】【手遊股】騰訊授予《龍族》獨家不可轉讓權利予祖龍娛樂　後者可開發卡牌遊戲

【08：05】【滙豐股價】滙豐阿曼將就與當地同業合併建議進行初步討論

【07：45】中國建築興業溢價1.85%配售1億股　淨籌2.19億元

【07：45】港股ADR收報20856點，跌219點或1.1%。滙豐 （00005） ADR折合報48.62元，較港收市價低1.03元或2.1%。騰訊 （00700） ADR折合報366.83元，較港收市價低2.57元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報100.32元，較港收市價低4.18元或4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【07：30】聯儲局主席鮑威爾在活動演講時重申，儲局非常專注將通脹恢復至2%目標。美國總統拜登又指，經濟並非無可避免將陷入衰退，疑為市場派定心丸。美股上周五是「四期結算日」，道指反覆偏軟，收市跌38點，報29888點；納指升152點或1.43%，報10789點；標指升8點，報3674點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

下一篇文章

【LPR不變】中國6月LPR雙雙不變　一年期維持為3.7%、5年期為4.45%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國加息】美銀證券：明年美國經濟衰退可能性約40%　料聯儲局將加息至4%以上
【美國加息】美銀證券：明年美國經濟衰退可能性約40%　料聯儲局將加息至4%以上
【港元滙價】金管局再接128.19億港元沽盤　1年期拆息2.99厘海嘯後新高（不斷更新）
【港元滙價】金管局再接128.19億港元沽盤　1年期拆息2.99厘海嘯後新高（不斷更新）
【美股收市】拜登派定心丸 納指漲1.4%道指微跌 紐油挫6.6%
【美股收市】拜登派定心丸 納指漲1.4%道指微跌 紐油挫6.6%
【加密貨幣】比特幣周末插穿1.9萬美元、以太幣失守1000美元　分析：憂衰退拖累風險資產胃納
【加密貨幣】比特幣周末插穿1.9萬美元、以太幣失守1000美元　分析：憂衰退拖累風險資產胃納
【百佳超市】百佳50周年推買滿150元送50元優惠券　另推價值500萬元抽獎
【百佳超市】百佳50周年推買滿150元送50元優惠券　另推價值500萬元抽獎
【澳門疫情】澳門擬推100億澳門元經濟援助措施　周日至6.21進行全民核酸檢測、所有銀行分行暫停服務（第二版）
【澳門疫情】澳門擬推100億澳門元經濟援助措施　周日至6.21進行全民核酸檢測、所有銀行分行暫停服務（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款