【恒指夜期+北水】夜期升43點　北水攻電動車　小鵬理想齊吸資（不斷更新）

北水吸資速度放緩至3億元，焦點股新東方在綫（01797）遭北水繼續沽貨，淨走資2.3億元，資金買電動車，小鵬汽車（09868）吸2.6億，理想汽車（02015）吸2.4億元。

美股休市，夜期升43點，報21105點。

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恒生指數升88點 中海外升9%、潤地升逾8%

港股今早低開126點，早段曾跌逾200點，其後反彈回升，恒生指數收報21163點，升88點，成交1318.5億元。恒生科技指數升近0.1%，報4657點。內房物管股造好，中海外 （00688） 升9%；潤地 （01109） 升逾8%；碧服 （06098） 升15%；新東方在綫 （01797） 再挫32%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 友邦 80.40 +1.3 +22 16 碧桂園服務 32.20 +15.0 +14 20 中海外 23.70 +9.0 +12 5 網易 141.00 -6.7 -10 23 中海油 10.14 -3.6 -11 5 京東 254.40 -2.6 -17 -184

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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即市走勢︰

【21：00】美股休市，夜期升43點，報21105點。

【19：20】夜期跌9點，報21105點。

【16：10】恒生指數收報21163點，升88點，成交1318.5億元。恒生科技指數升近0.1%，報4657點。內房物管股造好，中海外 （00688） 升9%；潤地 （01109） 升逾8%；碧服 （06098） 升15%；新東方在綫 （01797） 再挫32%。

【16：00】恒生指數U盤前升75點，報21150點。

【15：39】新東方在綫 （01797） 跌幅擴大至3成，低見17.46元。

【15：26】新東方在綫 （01797） 尾市跌逾27%，低見18.1元，成交35億元。

【15：04】港股尾市升近百點，科指升0.3%，報4667點。

【15：01】濠亮環球 （08118） 拉升逾8成，破頂高見0.8元，成交173.8萬元。

【14：52】汽車新勢力中，以小鵬汽車 （09868） 表現最好，升逾13%；蔚來 （09866） 升近一成；理想汽車 （02015） 升逾4%。

【14：48】恒指最新升約60點，報21134點；科指升不足0.1%，報4655點。

【14：39】【美國加息】星展：儲局大部份加息動作料於明年首季完成 HIBOR估計需時9個月追上美息

【14：29】阿里巴巴 （09988） 最新轉升0.1%，報104.6元，今早曾低見99.65元，跌逾4%。

【14：25】【新股IPO】歐冠昇：對下半年港股IPO市場感樂觀 現時低迷環境終會過去

【14：23】阿里巴巴 （09988） 最新跌幅收窄至0.1%，報104.4元。

【14：21】【大行報告】大摩：長倉基金對中國科技股仍持謹慎態度 籲宜待轉強才趁勢吸納

【14：12】佳源國際 （02768） 升幅收窄至37%，報0.46元，今早曾升9成高見0.66元。

【14：06】新東方在綫 （01797） 跌幅擴大至26%，低見18.16元。

【14：01】物管股造好，其中碧桂園服務 （06098） 最新升逾14%，高見32.15元，暫為升幅最大藍籌。

【13：54】神華 （01088） 跌逾4%；中煤能源 （01898） 、兗礦能源 （01171） 分別跌逾6%。

【13：52】港股最新轉升約15點，報21091點。科指跌0.4%，報4635點。

【13：18】中海外 （00688） 升幅擴大至逾9%，高見23.75元。

【13：15】科技股向下，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；騰訊 （00700） 跌0.6%；美團 （03690） 跌逾1%；小米 （01810） 跌0.5%。

【13：07】大市最新跌約30點，報21044點；科指跌0.9%，報4613點。

【13：04】天譽置業 （00059） 升逾四成，高見0.134元，成交3.1億元。

【13：02】中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、碧桂園 （02007） 午後升8%、碧桂園 （03383） 升逾7%。

【石Sir一周前瞻及異動股】勝利管道、東陽光藥、貝殼－W

【13：00】港股午後初段靠穩，升約1點。

【12：00】恒生指數半日升34點，報21109點，成交833億元。恒生科技指數跌近0.5%，報4631點。阿里巴巴 （09988） 跌近1%；中海油 （00883） 跌近5%。內房造好，中海外 （00688） 升近8%；濠賭股向下，金沙 （01928） 跌3%。

【11：57】【電動車】小鵬蔚來升近一成 據指工信部擬出台新一輪超常規穩增長政策

【11：48】【新股IPO】微創腦科學今起預路演 據報擬集資3.9億

【11：47】恒指中午收市升約35點，報21110點；科指跌0.5%，報4630點。

【11：46】滙豐 （00005） 股價逆市偏軟，跌0.1%。

【HSBC滙豐】滙豐再加港元定存息 12個月定存率見1.5厘、月內累加0.6厘

【11：36】濠賭股跌幅收窄，藍籌股金沙 （01928） 跌逾3%；銀娛 （00027） 跌逾1%。另外，永利 （01128） 跌逾4%；美高梅 （02282） 跌逾2%；澳博 （00880） 跌逾3%；新濠 （00200） 跌逾4%。

【11：31】內地股市向好，上證半日升不足0.1%，深證升1.4%，創業板指升2.4%。

【11：29】【李嘉誠長孫】李澤鉅女兒李思德獲委任新公司董事 惹參與長和系歐洲業務揣測

【11：25】大市升幅收窄，最新回落再轉跌約15點。

【11：18】恒指升幅擴大至近百點，報21166點，升91點；科指轉升0.2%，報4661點。

【11：15】【新股IPO】天潤雲今建簿 IPO融資最多6.02億、據報6月30日掛牌

【11：15】【互聯網數據】Sensor Tower：5月騰訊《王者榮耀》全球吸金2.68億美元

【11：14】港交所 （00388） 升逾1%，高見361.2元。

【港交所388】歐冠昇：擬推進A股產品生態 非華人身份沒影響與內地溝通

【11：07】阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至1%；騰訊 （00700） 升0.6%；美團 （03690） 升0.8%。

【11：06】蔚來 （09866） 、小鵬汽車 （09868） 最新升一成；理想汽車 （02015） 升逾5%。

【11：01】恒指最新升近55點，報21129點；科指跌0.2%，報4643點。

【10：57】港股最新轉升，報21082點升7點。

【10：48】恒指二萬一失而復得，最新跌20點，報21054點；科指跌0.9%，報4610點。

【10：42】港交所 （00388） 逆市向好，升0.3%，高見358元。

【港交所388】據報港交所計劃允許現貨市場交易員使用多家清算行進行交易結算

【10：36】恒指跌幅收窄至約55點，報21019點；科指跌1.4%，報4588點。

【10：33】汽車股逆市上升，比亞迪 （01211） 升近3%；吉利 （00175） 升0.8%。長汽 （02333） 升逾1%；廣汽 （02238） 升近1%。另外，理想汽車 （02015） 升近4%；蔚來 （09866） 升逾4%；小鵬汽車 （09868） 升逾5%。

【10：31】【新股IPO】天齊鋰業正進行市場預路演 據報暫定於6月30日建簿、7月13日掛牌

【10：25】內房股升幅擴大，中海外 （00688） 升近7%；潤地 （01109） 、碧桂園 （02007） 升逾6%；雅居樂 （03383） 升半成。

【10：21】恒指最新跌約140點，報20932點；科指跌1.8%，報4568點。

【10：09】佳源 （02768） 升幅擴大至近9成，高見0.64元，成交3億元。

佳源國際曾飈升9成 向員工授出1.3億股購股權

【10：01】【LPR不變】內房物管走高、碧桂園中海外升逾5% 中國6月LPR雙雙不變、一年期維持為3.7%、5年期為4.45%

【10：01】【網易9999】網易早段挫一成 旗下新手遊《暗黑破壞神：不朽》推遲上線計劃

【09：58】阿里巴巴 （09988） 跌逾4%，一度跌穿100元關口，低見99.65元，最新於100元爭持，報100.2元。

【09：55】恒指跌近200點，報20882點，跌192點；科指跌2.2%，報4500點。

【09：53】阿里巴巴 （09988） 早段跌近4%，低見100.4元。騰訊 （00700） 跌0.7%；美團 （03690） 跌1%；京東 （09618） 跌逾5%。

【09：50】網易 （09999） 挫一成，低見135.7元。

【09：48】中國建築興業 （00830） 逆市升逾3%，股價高見2.23元；中國建築 （03311） 跌逾1%。

【09：47】新東方在綫 （01797） 跌幅早段擴大至17%，低見20.55元。

【09：41】內房股逆市造好，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾3%；碧桂園 （02007） 升逾4%；雅居樂 （03383） 升逾4%。

【09：39】佳源 （02768） 逆市升逾五成，高見0.58元。佳源公布，鑑於過往一年房地產行業整體下行，市場疲軟，為獎勵員工在艱難時刻堅守崗位，及進一步鼓舞士氣，董事會公布上周五（17日）根據購股權計劃向130名選定合資格人士，授出合共1.305億股股份購股權，可換擴大股本約2.57%，每股行使價0.38元，比上周五股份收市價呈溢價13.4%。

【09：37】【濠賭股】濠賭股下挫、金沙永利挫逾6% 澳門再現新冠病例並進行三日全民檢測

【09：35】京東 （09618） 跌逾3%。京東 表示整個618期間，累計下單金額超3793億人民幣，較去年高10.3%，但較去年27.7%增幅顯著放緩，亦為歷年最慢。

【京東618購物節】京東618銷售額增1成至3793億人幣、歷年最慢 26店舖下單金額破10億

【09：33】上石化 （00338） 跌逾2%，早段低見1.44元。上海化工廠火災，上石化正就本次事故對公司生產經營造成的總體影響進行評估。

【338】上石化：乙二醇裝置區域火災 正評估對生產影響

【09：31】中海油 （00883） 跌4%；中石油 （00857） 、中石化 （00386） 跌逾3%。上周五紐約期油急跌6.8%，收報109.56美元，布蘭特期油跌5.6%，收報113.12美元。

【09：29】新東方在綫 （01797） 續回吐，股價今早低開8%，開報23元。

【新東方股價】「中國巴菲特」段永平年去年底勁賭新東方期權、賬面暫賺470萬港元 此前公開力撐俞敏洪

【09：22】恒生指數開報20948點，跌126點。恒生科技指數跌0.6%，報4625點。阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；美團 （00700） 、騰訊 （03690） 逆市升0.5%及0.2%；濠賭股跌，金沙 （01928） 挫逾5%，銀娛 （00027） 跌逾2%。

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【澳門疫情】澳門擬推100億澳門元經濟援助措施 周日至6.21進行全民核酸檢測、所有銀行分行暫停服務（第二版）

【09：15】人行將一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）分別維持在3.7%和4.45%不變。

【LPR不變】中國6月LPR雙雙不變 一年期維持為3.7%、5年期為4.45%

【09：13】期指開報20884點，跌111點或0.5%。

【08：52】恒指黑期跌約37點，報21034點；道指期貨升91點，報29980點。

【08：32】【手遊股】騰訊授予《龍族》獨家不可轉讓權利予祖龍娛樂 後者可開發卡牌遊戲

【08：05】【滙豐股價】滙豐阿曼將就與當地同業合併建議進行初步討論

【07：45】中國建築興業溢價1.85%配售1億股 淨籌2.19億元

【07：45】港股ADR收報20856點，跌219點或1.1%。滙豐 （00005） ADR折合報48.62元，較港收市價低1.03元或2.1%。騰訊 （00700） ADR折合報366.83元，較港收市價低2.57元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報100.32元，較港收市價低4.18元或4%。

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【07：30】聯儲局主席鮑威爾在活動演講時重申，儲局非常專注將通脹恢復至2%目標。美國總統拜登又指，經濟並非無可避免將陷入衰退，疑為市場派定心丸。美股上周五是「四期結算日」，道指反覆偏軟，收市跌38點，報29888點；納指升152點或1.43%，報10789點；標指升8點，報3674點。

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責任編輯︰梁浩碩