港股高收恒指升395點報21559點 滙豐（00005）、建行（00939）、友邦（01299）、平保（02318）、騰訊（00700）、阿里（09988）合力推升大市
股市 16:10 2022/06/21
港股高收，恒生指數全日升395點，升幅近2%，收報21559點；國企指數升149點，升幅逾2%，報7549點；科技指數升102點，升幅2.2%，收報4760點。主板成交金額1193億元。速覽今日新聞精點↓↓
金融股造好 阿里、騰訊升
- 滙豐 （00005） 股價升3.73%，報51.4元
- 建行 （00939） 股價升2.73%，報5.65元
- 友邦 （01299） 股價升1.49%，報81.6元
- 平保 （02318） 股價升2.74%，報52.55元
- 阿里 （09988） 股價升1.34%，報105.8元
- 騰訊 （00700） 股價升2.75%，報381元
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==6月20日（一）==
港股恒生指數收市報21163，全日升88點；國企指數收報7399點，升31點；科技指數收報4657點，微升4點；主板全日成交額1318億元。內房股及物管股今日表現突出，中國海外 （00688） 、華潤置地 （01109） 、碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 、萬科 （02202） 、越秀地產 （00123） 股價全部升超過半成，而中國海外股價錄得近9%升幅。另外，物管股碧桂園服務 （06098） 股價全日大漲15%，收報32.2元。速覽今日新聞精點↓↓
欄名 : ET新聞精點