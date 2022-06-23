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港股恒指收升265點、科指彈2%　車股全走高、阿里巴巴升逾6%

股市 12:30 2022/06/23

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港股險守二萬一關後見反彈，恒指收升265點，恒生科指升2.3%。摩根資產管理認為中國科技股最壞時刻已過，正加大押注。阿里巴巴  （09988）  升6%，汽車股走勢續強。速覽其他ET新聞精點↓↓

1.恒指收升265點、科指彈2% 阿里巴巴升逾6%　

2.HIBOR普遍續升 供樓H按利率2.12厘

3.李家超：正研究通關策略　減入境隔離時間

4.電子消費券今日起可以申請轉會一次　一文看清轉會優惠

5.一圖睇晒 凱柏峰I首批128伙 700萬以下有幾多個

6.抵港人士爆增　7、8月檢疫酒店一房難求

7.加拿大通脹率意外飆升至7.7%、創近40年高位

8.麥樸思：比特幣是股市領先指標　資金停入是吸納股票時機

9.阿富汗地震釀逾千人死 塔利班請求國際社會協助

重溫《ET開市直擊》洪艾爾、馮宏遠即時分析港股市況

==6月22日（三）==

港股連升三日後有所回吐，以全日最低位收市，跌551點，報21008點，險守二萬一關，恒生科技指數亦跌4.4%，報4552點。至於汽車股呈強勢，其中吉利  （00175）  升4.1%，為升幅最大藍籌，而理想  （02015）  升2.6%，創上市新高。速覽ET開市精點↓↓

1.恒指以全日最低位收市跌551點、科指瀉4%

2.吉利汽車創一個月新高 現價吸納上望幾多？

3.道指期貨跌近500點、納指期貨更跌近2%

4.一個月HIBOR續創兩年高　供樓H按利率升穿2厘

5.多地入境集中隔離時間縮短一半 海外返華航班大增

6.新加坡南韓首錄確診 同為輸入個案

7.中電：電力供應仍不穩呼籲市民節約用電

8.網絡服務受影響 多個電訊商支援受影響市民

9.優品360創辦人13.6億沽大埔商場6年勁賺5.5億 

重溫《ET開市直擊》洪艾爾、陳偉聰為你分析市況

==6月21日（二）==

港股高收，恒生指數全日升395點，升幅近2%，收報21559點；國企指數升149點，升幅逾2%，報7549點；科技指數升102點，升幅2.2%，收報4760點。主板成交金額1193億元。速覽今日新聞精點↓↓

1.香港5月CPI按年升1.2%低於預期

2.金管局一日兩度共接約148億港元沽盤

3.美股道指期貨升507點　納指期貨升2%

4.恒指升395點滙豐升逾3%中電挫7%

5.一個月港元存息最高5厘如何賺息1.6萬元

6.派發費券前轉會　各支付工具迎新優惠比較

7.馬斯克：Tesla將裁減一成全職員工 股價盤前升

8.內地奇招賣樓 小麥、大蒜抵首期

9.美國航空業人員短缺 5日内1.9萬班航班延誤取消

10.荃灣聖芳濟中學籃球隊及泰拳班有多名學生確診

重溫《ET開市直擊》洪艾爾、朱晉民為你分析港股市況

==6月20日（一）==

港股恒生指數收市報21163，全日升88點；國企指數收報7399點，升31點；科技指數收報4657點，微升4點；主板全日成交額1318億元。內房股及物管股今日表現突出，中國海外 （00688） 、華潤置地 （01109） 、碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 、萬科 （02202） 、越秀地產 （00123） 股價全部升超過半成，而中國海外股價錄得近9%升幅。另外，物管股碧桂園服務 （06098） 股價全日大漲15%，收報32.2元。速覽今日新聞精點↓↓

1.港元定存息最高8.88厘 遠超綠債2.5厘包底息

2.中電盈警預告半年轉虧　澳洲遠期能源對沖合約帳面巨虧

3.恒生指數升88點　中海外升9%、潤地升逾8%

4.今年MPF暫勁蝕近14% 人均供款輸逾3萬元

5.學校錄408宗陽性個案　6間學校個別班別要停課

6.移民蝕讓河畔花園1房移民盤4年蝕25萬

7.六成按揭住宅出租 會否陷法律風險？

8.免費撘電車-中國太平舉辦7.1免費電車乘車日

9.耶倫：高通脹致經濟增長放緩　但陷入衰退或可避免　

10.滙豐阿曼將就與當地同業合併建議進行初步討論

重溫《開市追揸沽》譚凱韻、譚智樂即時分析港股市況

欄名 : ET新聞T精點

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