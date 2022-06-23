港股恒指半日升200點報21209點　阿里巴巴（09988）股價升逾4%

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【下半年展望】摩通：中資股下半年較亞洲新興市場及全球股市更受注目 看好5大投資主題
港股半日反彈，恒生指數半日升200點，報21209點。科網股造好，阿里巴巴 （09988） 股價半日漲逾4%，報105.9元；連同騰訊 （00700） 股價造好升逾1%，報374.8元，帶動科技指數跑贏大市，升1.4%，報4617點。主板半日成交額593億元。速覽其他ET新聞精點↓↓
==6月22日（三）==
港股連升三日後有所回吐，以全日最低位收市，跌551點，報21008點，險守二萬一關，恒生科技指數亦跌4.4%，報4552點。至於汽車股呈強勢，其中吉利 （00175） 升4.1%，為升幅最大藍籌，而理想 （02015） 升2.6%，創上市新高。速覽ET開市精點↓↓
==6月21日（二）==
港股高收，恒生指數全日升395點，升幅近2%，收報21559點；國企指數升149點，升幅逾2%，報7549點；科技指數升102點，升幅2.2%，收報4760點。主板成交金額1193億元。速覽今日新聞精點↓↓
==6月20日（一）==
港股恒生指數收市報21163，全日升88點；國企指數收報7399點，升31點；科技指數收報4657點，微升4點；主板全日成交額1318億元。內房股及物管股今日表現突出，中國海外 （00688） 、華潤置地 （01109） 、碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 、萬科 （02202） 、越秀地產 （00123） 股價全部升超過半成，而中國海外股價錄得近9%升幅。另外，物管股碧桂園服務 （06098） 股價全日大漲15%，收報32.2元。速覽今日新聞精點↓↓
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