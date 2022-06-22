港股恒指低開89點報失21500點　友邦（01299）、建行（00939）股價回吐

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【港股開市】恒指跌80點 阿里巴巴跌約1%、中電連跌13日 電動車造好
港股低開，恒生指數低開89點，失守21500點，開報21469點。金融股回吐，友邦 （01299） 低開近2%，開報80.25元；建行 （00939） 低開1.2%，開報5.58元。速覽ET開市精點↓↓
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==6月21日（二）==
港股高收，恒生指數全日升395點，升幅近2%，收報21559點；國企指數升149點，升幅逾2%，報7549點；科技指數升102點，升幅2.2%，收報4760點。主板成交金額1193億元。速覽今日新聞精點↓↓
==6月20日（一）==
港股恒生指數收市報21163，全日升88點；國企指數收報7399點，升31點；科技指數收報4657點，微升4點；主板全日成交額1318億元。內房股及物管股今日表現突出，中國海外 （00688） 、華潤置地 （01109） 、碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 、萬科 （02202） 、越秀地產 （00123） 股價全部升超過半成，而中國海外股價錄得近9%升幅。另外，物管股碧桂園服務 （06098） 股價全日大漲15%，收報32.2元。速覽今日新聞精點↓↓
欄名 : ET新聞精點