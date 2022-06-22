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港股恒指低開後跌幅擴大　中電（00002）連跌13日再破低低見65.45元、吉利（00175）推新車逆市升半成

股市 10:20 2022/06/22

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港股低開，恒生指數低開89點，失守21500點，開報21469點。金融股回吐，友邦 （01299） 低開近2%，開報80.25元；建行 （00939） 低開1.2%，開報5.58元。速覽ET開市精點↓↓

最新消息：天水圍局部地區仍停電 14間學校須停課

1.確診大廈單日增779幢 黃埔花園錄5座、匯璽共3座上榜

2.日圓再創24年新低 每百日圓兌港元低見5.74

3.恒指跌近130點 中電連跌13日、吉利逆市升半成

4.金管局第13度接港元沽盤　本輪累接近千億

5.高息股指數尋寶　偉易達權重挑戰中石化

6.塗鴉智能2391今日起招股　入場費約4606元

7.美股未完全反映衰退風險？大摩：標指需跌至約3000點

8.天水圍局部地區仍停電　14間學校須停課

重溫《ET開市直擊》洪艾爾、陳偉聰為你分析市況

==6月21日（二）==

港股高收，恒生指數全日升395點，升幅近2%，收報21559點；國企指數升149點，升幅逾2%，報7549點；科技指數升102點，升幅2.2%，收報4760點。主板成交金額1193億元。速覽今日新聞精點↓↓

1.香港5月CPI按年升1.2%低於預期

2.金管局一日兩度共接約148億港元沽盤

3.美股道指期貨升507點　納指期貨升2%

4.恒指升395點滙豐升逾3%中電挫7%

5.一個月港元存息最高5厘如何賺息1.6萬元

6.派發費券前轉會　各支付工具迎新優惠比較

7.馬斯克：Tesla將裁減一成全職員工 股價盤前升

8.內地奇招賣樓 小麥、大蒜抵首期

9.美國航空業人員短缺 5日内1.9萬班航班延誤取消

10.荃灣聖芳濟中學籃球隊及泰拳班有多名學生確診

重溫《ET開市直擊》洪艾爾、朱晉民為你分析港股市況

==6月20日（一）==

港股恒生指數收市報21163，全日升88點；國企指數收報7399點，升31點；科技指數收報4657點，微升4點；主板全日成交額1318億元。內房股及物管股今日表現突出，中國海外 （00688） 、華潤置地 （01109） 、碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 、萬科 （02202） 、越秀地產 （00123） 股價全部升超過半成，而中國海外股價錄得近9%升幅。另外，物管股碧桂園服務 （06098） 股價全日大漲15%，收報32.2元。速覽今日新聞精點↓↓

1.港元定存息最高8.88厘 遠超綠債2.5厘包底息

2.中電盈警預告半年轉虧　澳洲遠期能源對沖合約帳面巨虧

3.恒生指數升88點　中海外升9%、潤地升逾8%

4.今年MPF暫勁蝕近14% 人均供款輸逾3萬元

5.學校錄408宗陽性個案　6間學校個別班別要停課

6.移民蝕讓河畔花園1房移民盤4年蝕25萬

7.六成按揭住宅出租 會否陷法律風險？

8.免費撘電車-中國太平舉辦7.1免費電車乘車日

9.耶倫：高通脹致經濟增長放緩　但陷入衰退或可避免　

10.滙豐阿曼將就與當地同業合併建議進行初步討論

重溫《開市追揸沽》譚凱韻、譚智樂即時分析港股市況

欄名 : ET新聞精點

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