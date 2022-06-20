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【手遊股】騰訊授予《龍族》獨家不可轉讓權利予祖龍娛樂　後者可開發卡牌遊戲

股市 08:32 2022/06/20

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【手遊股】騰訊授予《龍族》獨家不可轉讓權利予祖龍娛樂　後者可開發卡牌遊戲

騰訊 （00700） 向祖龍娛樂 （09990） 授予獨家不可轉讓的權利，以根據《龍族》原創作品改編及開發合作遊戲，發行及運營合作遊戲，以及在合作遊戲中使用《龍族》動畫相關內容。

騰訊透過子公司上海騰訊企鵝影視文化傳播及成都幻想美人魚科技向祖龍娛樂授予《龍族》的獨家不可轉讓的權利，期限為2022年6月18日至2025年12月29日期間。根據授權協議，祖龍娛樂獲授予合作遊戲在全球範圍內的獨家發行及運營權，而合作遊戲的類型為卡牌遊戲。祖龍娛樂指，將向授權方應付費用包括固定授權費1000萬元人民幣；及有關收入的固定比率，自有關收入的保底分成預付款500萬元人民幣中扣減。

祖龍娛樂認為，開發合作遊戲將是集團利用《龍族》原創作品以及現有MMORPG的人氣進軍卡牌遊戲市場的良機。中國遊戲行業近年來監管趨嚴，加之行業競爭日趨激烈，集團力爭透過推行 「高品質」策略並探索「多類型」併進方式觸達更廣泛遊戲用戶，以維持市場地位。

騰訊持有祖龍娛樂約16.96%，為祖龍娛樂的主要股東。

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編輯：姚卓然

電玩手遊 港股 祖龍娛樂（09990） 遊戲

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