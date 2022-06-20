【ET財經早點1分鐘】夜期跌81點 中概股氣氛仍佳 儲局理事沃勒支持再加息0.75厘

夜期跌81點 中概股氣氛仍佳

夜期上周五跌81點，阿里巴巴旗下的螞蟻集團，傳出人行已受理設金融控股公司的申請後，內地媒體引述接近人行人士稱，

人行目前無受理螞蟻設立金控公司的申請，阿里巴巴美股即市大升1成後，收市僅升1%，較港股收市價仍要低4%。

但中概股指數維持強勁走勢，納指金龍中國指數升3%，富途證券升半成，小鵬汽車升1成，美股今日六月節休市。

儲局理事沃勒支持再加息0.75厘

聯儲局理事沃勒出席一場會議時表示，若經濟數據如他所料，將支持在7月份的會議上繼續加息0.75厘，約3星期前，他仍是支持只加息半厘。

沃勒強調聯儲局正全力以赴重新建立價格穩定，回應如果一次過加息1厘，會對市場造成衝擊，而聯儲局的行動速度是有限制。

京東618銷售額3793億人幣 增1成

內地618購物節結束，京東公布在整個618期間，累計落單金額超過3793億人民幣，較去年增長1成，增幅為歷年最慢，中高檔及新型家電為用戶首選，成交額增長5倍，單價平均提升3成。

小米亦公布618銷售數據，全渠道支付金額破187億人民幣，與去年同期相若。