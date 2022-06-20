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【開市追揸沽】「618」後科技股躺平？美國經濟衰退風險多大（附time code）

股市 11:40 2022/06/20

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618購物節購物節再創交易新高，惟京東銷售額按年僅增長10.3%，為歷年最慢，科技股炒作已完？表現會否「躺平」？美銀證券估計，美國明年經濟陷入衰退的可能性達四成，拜登則指經濟衰退非無可避免，美國經濟衰退風險多大？獨立股評人譚智樂（Arnold）今早9時於《開市追揸沽》為你評市論股。

Time code
00：07 - 港股今日焦點速覽　
01：16 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
03：23 - 亞太股市早段市況速報
03：42 - 美國通脹見頂等於容許美國經濟衰退
07：01 - 美股未見底　市場料下年經濟衰退
07：23 - 美股未有恐慌性拋售　美國聯儲局未會出手救市
09：28 - 如整個市場估經濟衰退  會炒減息
09：50 - 不排除美國聯儲局一次過加息一厘　最關注縮表進度
10：45 - 激進加息可能性不高　
12：10 - 美國聯儲局未會救市　滯脹過後通脹才見頂
12：26 - 美股宜逢高減持
12：42 - 道指跌穿3萬　可於3月低位開淡倉
15：43 - 美股可做對沖　非投資好時機
18：28 - SQQQ策略跟進：反彈至11000點買入　仍有機會於3-6個月內現恐慌性拋售
20：50 - 港股開市前市況速報
21：08 - 港股上日市況速覽+北水盤路
22：05 - 「618」銷售增速放慢　小心科技股好消息出貨
22：57 - 阿里巴巴 （09988） 市場或心淡　港股今日不樂觀
23：15 - 短線未有因素撐科技股　分注吸納可取
25：23 - 如企不穩21000點　要小心短線調整
25：45 - 如美股現恐慌性拋售　港股難守兩萬
26：14 - 港股短線不樂觀　年底恒指望22000-24000點
27：30 - 港股3個月內有可能二次探底
28：03 - 港股開市初段市況速報
28：45 - 「618」購物節銷售數據速報
29：40 - 「618」購物節銷售數據解讀：客觀睇表現不錯　市場早前「炒過龍」
30：20 - 「618」有消費政策支撐才有起色　科技股短線要訂落車位
31：10 - 科技股短線有沽壓　宜訂10-20天線作落車位
31：32 - ET一周開倉：中移動 （00941） 、京東 （09618） 、Etsy（ETSY.US）
37：47 - 觀眾問股：銀娛 （00027） 42元買入會唔會見28元？ 澳門疫情非常惡劣影響如何？
41：35 - 觀眾問股：京東 （09618） 225元有貨全沽？前景是ARMJ中最好？如未有貨咩位可入和目標價？
45：33 - 觀眾問股：電能實業 （00006） 、港燈 （02638） 、長江基建 （01038） 、中移動 （00941） 欲在
合適時機買入可以指教？
52：25 - 觀眾問股：贛鋒鋰業（0​1772）上望及止蝕位？
54：36 - 觀眾問股：加息之下內銀股是否仍看高一線？中國銀行 （03988） VS 招行 （03968） VS 建行 （00939） 怎揀？
57：04 - 波動市買內銀股 VS 公用股？
58：26 - 大市估底狀況　現時2招自保
1：01：56 - 觀眾問股：紫金礦業 （02899） 可留意嗎？能否受惠通脹？
1：03：18 - 新東方在綫 （01797） 高位追入應不問價止蝕？
1：04：56 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 走勢上重拾升軌？現價買會否太遲？
1：07：38 - 觀眾問股：長和 （00001） 55.4元有貨　幾錢可以溝貨？ 
1：11：09 - 港股開市初段市況速報
1：11：22 - 消息股：東風 （00489） 、友和 （02347） 、專業旅運 （01235）
1：12：03 - 財經日誌提提你

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

欄名 : 開市追揸沽

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