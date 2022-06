【開市追揸沽】「618」後科技股躺平？美國經濟衰退風險多大（附time code）

618購物節購物節再創交易新高,惟京東銷售額按年僅增長10.3%,為歷年最慢,科技股炒作已完?表現會否「躺平」?美銀證券估計,美國明年經濟陷入衰退的可能性達四成,拜登則指經濟衰退非無可避免,美國經濟衰退風險多大?獨立股評人譚智樂(Arnold)今早9時於《開市追揸沽》為你評市論股。

Time code

00:07 - 港股今日焦點速覽

01:16 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

03:23 - 亞太股市早段市況速報

03:42 - 美國通脹見頂等於容許美國經濟衰退

07:01 - 美股未見底 市場料下年經濟衰退

07:23 - 美股未有恐慌性拋售 美國聯儲局未會出手救市

09:28 - 如整個市場估經濟衰退 會炒減息

09:50 - 不排除美國聯儲局一次過加息一厘 最關注縮表進度

10:45 - 激進加息可能性不高

12:10 - 美國聯儲局未會救市 滯脹過後通脹才見頂

12:26 - 美股宜逢高減持

12:42 - 道指跌穿3萬 可於3月低位開淡倉

15:43 - 美股可做對沖 非投資好時機

18:28 - SQQQ策略跟進:反彈至11000點買入 仍有機會於3-6個月內現恐慌性拋售

20:50 - 港股開市前市況速報

21:08 - 港股上日市況速覽+北水盤路

22:05 - 「618」銷售增速放慢 小心科技股好消息出貨

22:57 - 阿里巴巴 (09988) 市場或心淡 港股今日不樂觀

23:15 - 短線未有因素撐科技股 分注吸納可取

25:23 - 如企不穩21000點 要小心短線調整

25:45 - 如美股現恐慌性拋售 港股難守兩萬

26:14 - 港股短線不樂觀 年底恒指望22000-24000點

27:30 - 港股3個月內有可能二次探底

28:03 - 港股開市初段市況速報

28:45 - 「618」購物節銷售數據速報

29:40 - 「618」購物節銷售數據解讀:客觀睇表現不錯 市場早前「炒過龍」

30:20 - 「618」有消費政策支撐才有起色 科技股短線要訂落車位

31:10 - 科技股短線有沽壓 宜訂10-20天線作落車位

31:32 - ET一周開倉:中移動 (00941) 、京東 (09618) 、Etsy(ETSY.US)

37:47 - 觀眾問股:銀娛 (00027) 42元買入會唔會見28元? 澳門疫情非常惡劣影響如何?

41:35 - 觀眾問股:京東 (09618) 225元有貨全沽?前景是ARMJ中最好?如未有貨咩位可入和目標價?

45:33 - 觀眾問股:電能實業 (00006) 、港燈 (02638) 、長江基建 (01038) 、中移動 (00941) 欲在

合適時機買入可以指教?

52:25 - 觀眾問股:贛鋒鋰業(0​1772)上望及止蝕位?

54:36 - 觀眾問股:加息之下內銀股是否仍看高一線?中國銀行 (03988) VS 招行 (03968) VS 建行 (00939) 怎揀?

57:04 - 波動市買內銀股 VS 公用股?

58:26 - 大市估底狀況 現時2招自保

1:01:56 - 觀眾問股:紫金礦業 (02899) 可留意嗎?能否受惠通脹?

1:03:18 - 新東方在綫 (01797) 高位追入應不問價止蝕?

1:04:56 - 觀眾問股:GX中國電車 (02845) 走勢上重拾升軌?現價買會否太遲?

1:07:38 - 觀眾問股:長和 (00001) 55.4元有貨 幾錢可以溝貨?

1:11:09 - 港股開市初段市況速報

1:11:22 - 消息股:東風 (00489) 、友和 (02347) 、專業旅運 (01235)

1:12:03 - 財經日誌提提你

