【開市追揸沽】「618」後科技股躺平？美國經濟衰退風險多大（附time code）

618購物節購物節再創交易新高，惟京東銷售額按年僅增長10.3%，為歷年最慢，科技股炒作已完？表現會否「躺平」？美銀證券估計，美國明年經濟陷入衰退的可能性達四成，拜登則指經濟衰退非無可避免，美國經濟衰退風險多大？獨立股評人譚智樂（Arnold）今早9時於《開市追揸沽》為你評市論股。

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00：07 - 港股今日焦點速覽

01：16 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

03：23 - 亞太股市早段市況速報

03：42 - 美國通脹見頂等於容許美國經濟衰退

07：01 - 美股未見底 市場料下年經濟衰退

07：23 - 美股未有恐慌性拋售 美國聯儲局未會出手救市

09：28 - 如整個市場估經濟衰退 會炒減息

09：50 - 不排除美國聯儲局一次過加息一厘 最關注縮表進度

10：45 - 激進加息可能性不高

12：10 - 美國聯儲局未會救市 滯脹過後通脹才見頂

12：26 - 美股宜逢高減持

12：42 - 道指跌穿3萬 可於3月低位開淡倉

15：43 - 美股可做對沖 非投資好時機

18：28 - SQQQ策略跟進：反彈至11000點買入 仍有機會於3-6個月內現恐慌性拋售

20：50 - 港股開市前市況速報

21：08 - 港股上日市況速覽+北水盤路

22：05 - 「618」銷售增速放慢 小心科技股好消息出貨

22：57 - 阿里巴巴 （09988） 市場或心淡 港股今日不樂觀

23：15 - 短線未有因素撐科技股 分注吸納可取

25：23 - 如企不穩21000點 要小心短線調整

25：45 - 如美股現恐慌性拋售 港股難守兩萬

26：14 - 港股短線不樂觀 年底恒指望22000-24000點

27：30 - 港股3個月內有可能二次探底

28：03 - 港股開市初段市況速報

28：45 - 「618」購物節銷售數據速報

29：40 - 「618」購物節銷售數據解讀：客觀睇表現不錯 市場早前「炒過龍」

30：20 - 「618」有消費政策支撐才有起色 科技股短線要訂落車位

31：10 - 科技股短線有沽壓 宜訂10-20天線作落車位

31：32 - ET一周開倉：中移動 （00941） 、京東 （09618） 、Etsy（ETSY.US）

37：47 - 觀眾問股：銀娛 （00027） 42元買入會唔會見28元？ 澳門疫情非常惡劣影響如何？

41：35 - 觀眾問股：京東 （09618） 225元有貨全沽？前景是ARMJ中最好？如未有貨咩位可入和目標價？

45：33 - 觀眾問股：電能實業 （00006） 、港燈 （02638） 、長江基建 （01038） 、中移動 （00941） 欲在

合適時機買入可以指教？

52：25 - 觀眾問股：贛鋒鋰業（0​1772）上望及止蝕位？

54：36 - 觀眾問股：加息之下內銀股是否仍看高一線？中國銀行 （03988） VS 招行 （03968） VS 建行 （00939） 怎揀？

57：04 - 波動市買內銀股 VS 公用股？

58：26 - 大市估底狀況 現時2招自保

1：01：56 - 觀眾問股：紫金礦業 （02899） 可留意嗎？能否受惠通脹？

1：03：18 - 新東方在綫 （01797） 高位追入應不問價止蝕？

1：04：56 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 走勢上重拾升軌？現價買會否太遲？

1：07：38 - 觀眾問股：長和 （00001） 55.4元有貨 幾錢可以溝貨？

1：11：09 - 港股開市初段市況速報

1：11：22 - 消息股：東風 （00489） 、友和 （02347） 、專業旅運 （01235）

1：12：03 - 財經日誌提提你

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