▲ 【新東方股價】「中國巴菲特」段永平年去年底勁賭新東方期權、賬面暫賺470萬港元 此前公開力撐俞敏洪

靠著一招「雙語直播帶貨」，新東方近日成功大翻身，直播帶貨品牌「東方甄選」粉絲破千萬，新東方（美：EDU）和新東方在線 （01797） 成為當紅熱炒股。被譽為中國巴菲特的股神段永平今年初公開力撐新東方創辦人俞敏洪，並以Short Put（賣出沽空期權）新東方，如今新東方再升穿20美元，料段永平進賬59.9萬美元（467萬港元）。

段永平最新在社交平台發文指，自己在新東方只是賣了一些put，大部分put要到年底才到期，「賠賺還不知道呢，不過目前賬面是賺了一點點的」，強調只是小小風險投資。

今年1月賣出新東方9999張看跌期權 現價較

翻查段永平去年12月貼文，當時委託單顯示，段永平在去年12月底賣出新東方9999張看跌期權，期權行使期限是2023年1月20日，每股行權費是0.6美元，行權價為每股2美元。

意味行使期限前，新東方若不跌破2美元，段永平將可賺一筆行權費，0.6美元×100=60美元，9999張一共賺59.9萬美元。

段永平兩度表態力撐俞敏洪 「不會就此倒下」

當時段永平稱，自己沒見過俞敏洪，但上次新東方被人做空的時候，曾經花過四個小時看能網上找到的俞敏洪接受過的採訪，當時的結論是這人不會是空頭說的那樣，於是就進場賣了很多put，賺了些錢，「我怎麼想，都覺得他們公司不會完全沒價值吧，所以再賣個put，如果put進來就拿著了。」

段永平在今年1月再稱：「我賣點新東方的put其實很像風投，就是賭虛歲己經60的俞敏洪不會就此倒下，至於他最後能干成什麼我是不知道的。總覺得俞敏洪是條漢子，象徵性支持一下。」

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