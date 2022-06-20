▲ 【HSBC滙豐】廖宜建：亞洲是全球綠色轉型關鍵 其他地方不及香港看得清區內需要

氣候變化日益顯著催生可持續金融發展，去中心化金融（DeFi）同時衝擊傳統金融服務體系，滙豐 （00005） 亞太區聯席行政總裁廖宜建接受本報訪問時認為，這些金融發展新趨勢與現有體系雖有不同，但香港是世界三大金融中心之一，而亞洲更是全球綠色轉型的關鍵，「其他地方不會夠香港看得清（區內需要）」，最重要是港人不可故步自封，對新知識保持開放，並抱有服務思維。

可持續發展備受商界重視，廖宜建直言，如何將全球暖化控制在攝氏1.5度至2度的目標範圍內，同時平衡民生與能源需求，既是極度複雜的課題。他續稱，中國是龐大的能源消耗國，香港在協助全球轉型至可持續發展模式的道路上，角色相當明顯，「優勢已經存在，只是我們如何發揮」。

要思考怎服務有長遠願景、更能適應改變企業

廖宜建指，不同國家對於處理碳排放各有時間表，金融界要思考如何服務具長遠願景且更能適應世界改變的公司，並對未來不同時間點定下不同工作計劃，具體工作包括，連動中國法規以發展碳排放權交易所並進行綠色認證，以及批出可持續發展相關融資及協助可持續發債項目等。

他又形容可持續發展已是一門「新科學」，待解決問題已清晰，要把握到這機遇需要人才配合，不論是本港的銀行、企業及大學，都要思考如何在這方面服務他人，該行亦循獎學金、大灣區青年計劃培訓更多。

除了可持續發展，區塊鏈技術等科技正改變金融現有運作模式，去中心化與現有銀行業務思維有明顯不同，廖宜建相信，刻下正處於全球科技創新中段，全球化下資訊愈加透明，便利人才學習的同時也推進了創新，但不代表去中心化等同去人手，背後都需要人才提供「服務思維」，不會變成無人處理，「就算是大家所說的Web3都需要由人創造、去呈現服務」。

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記者：余倩敏