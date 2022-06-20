▲ 【HSBC滙豐】廖宜建：全球化不會改變 滙豐全球網絡較以往重要

香港近150年都是連接中國與國際的重鎮，但近年社會氣氛、地緣政治緊張，核心定位亦受質疑，滙豐 （00005） 今年遇上股東提出分拆亞洲業務以降低政治風險，中資股東平保 （02318） 被視為主要推手。滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建接受本報訪問時強調，全球化不會改變，滙豐全球網絡較以往重要，「不覺得香港可以只單方面面對單一市場或不面對任何市場，滙豐角色在此有很大角色」。

「我覺得香港在國際上的連動，和滙豐的連動角色，兩者內涵是很相似，所以我們會凝重地聆聽股東的意見，但我們仍需要有我們聲音，主張甚麼才是更好。這時候的世界更加需要連動，更需要在（回歸）25周年時出來說香港的重要性。 」

香港、滙豐的連動角色內涵相似

廖宜建形容，因香港長年都是中國和國際之間等窗口，很多方面超越一個城市，「過去兩年，香港發聲不足，需要更多將中國故事向國際說出去，將國際慣例去和中國連接」。他認為，中美兩國是全球目前角力最深的關係，但「中美5000多億（美元）貿易不會減少，全球性的環境不會改變」。

他續稱：「這段日子可能是難度過一些，很多人覺得全球化有其弊端，我們需要做得更好，全球化需要調整可能帶來的貧富差距、資源過於集中問題，但有些調整不代表否定全球化」。他又指，即使外界對香港定位議論紛紛，從其個人經歷，金融業界對香港定位、中國市場都沒有失去信心，「沒有人覺得上海lockdown（封控）容易度過，從商業角度仍認可（做法）。即使內地提倡「共同富裕」，大家都明白中國在政策上設有自己優先次序，但不會情緒化地誤解（中國市場潛力）」。

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記者：麥德銘