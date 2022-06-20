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【HSBC滙豐】廖宜建：港未現結構性人才流失　通關宜先「向國際望」

股市 05:00 2022/06/20

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【HSBC滙豐】廖宜建：港未現結構性人才流失　通關宜先「向國際望」

本港受新冠疫情影響超過兩年，至今尚未完全通關。金融界年初反映入境強制隔離期過長妨礙人員流動，擔心人才流失，隔離期及後終縮減至7天。身處英國倫敦的滙豐 （00005） 亞太區聯席行政總裁廖宜建接受本報訪問，指相信香港目前的入境隔離安排只屬暫時性質，香港作為國際城市，必要關注海外城市重新開放的情況。他表示，香港仍是人才覺得吸引的城市，未出現結構性人才流失。

海外城市較香港開放得多　香港需作平衡

廖宜建表示，他早前在新加坡逗留一周後，現身處英國有兩星期，與很多監管機構人員、客戶、同事會面，許多人都希望香港可「更加開放」：「好多在此（英國）的同事、朋友，都很想快些回港。」對於疫情封控措施，他表示每個國家、每個城市都根據自身需要而有相應的處理模式，隨着時間而有不同挑戰，惟因各地節奏不同，現時其他海外城市較香港開放得多，故「香港和內地，就需要看一看（自己）裏面的情況，以及自己和其他國際城市的競爭，做回一個平衡」。

他強調香港已具備許多通關條件，而香港作為連動的國際城市，通關需要多方面考慮，「大部分（人）在（最近）這兩年時候，都希望同祖國通關，亦因為此事，我們做了許多籌備，但事實上內地有其自己的挑戰，此時是否應該向國際望，然後依次（sequentially）處理通關（安排），我覺得政府都正一直積極考慮這些」。

今年以來於亞洲吸2500人加入

至於疫情有否影響業界招聘，廖宜建承認過去兩年，疫情確影響人才流動，但相信這是短期問題。他指以滙豐為例，今年至今在亞洲已吸引近2,500人加入，當中大部分職位在大灣區，而職位性質包括可持續金融、數碼科技、財富管理等。而當通關實現，他相信香港的恢復能力會很快，不擔心金融業人才不夠。

廖宜建認為，香港仍是人才覺得有機遇的地方，他指自己有份參與該行的面試過程，應徵者反映該行對中國、香港的承諾不變，且該行的投入有增無減，讓他們感到吸引。「如果此不變的承諾是在一個無希望的城市，我相信他不會那麼投入這份工作。」

然而，短期的人才問題還是要解決。廖宜建表示，該行將需要處理的各種議題，例如可持續發展，在不同項目例如獎學金、青年就業計劃上進行更多與議題相關的溝通，希望「觸動他們（青年）能更早、可能在大學時期或學生時期，就知道需要處理的全球性問題」，該行透過參與去年政府推出的「大灣區青年就業計劃」，提供100個職位，且透過創新科技獎學金、粵港澳大灣區（香港）獎學金等，培訓本地人才。

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記者：胡學能

港股 滙豐控股（00005） 亞洲 中國 新加坡 大學 就業 職位招聘 金融 香港

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