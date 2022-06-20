【名家看法】國信程嘉偉：政策暖風＋估值修復　科技股反彈浪潮未完

▲ 國信程嘉偉：政策暖風＋估值修復 科技股反彈浪潮未完

美國加息、美股持續向下，但港股近期表現仍較堅挺。國信證券（香港）研究部副總裁程嘉偉表示，港股在估值上已「跌無可跌」 ，外圍拖累而跌得更深的機會細，料恒指將會震盪向上，下半年波動區間為22000至24000點，而且預期科技股反彈浪潮未完，下半年將由科技股及消費股撐起大市。

程嘉偉指，科技股的催化劑除了近期監管放鬆訊號外，各大互聯網平台將公布618等大型購物節的營運數據，料數據表現亮麗，由於是次催化劑由消費行動帶動，利好科技平台公司估值持續修復，這有助刺激港股進一步走高。

他相信，科技股估值低殘，加上互聯網監管暖風行情，將獨立於美國科技股，受美國國債息率上升的影響會越來越少。

程嘉偉認為，科技股估值修復， 加上消費股的助力， 將帶領港股往上走，但內地疫情封控措施為港股帶來的不確定性大於美國加息。投資方面，消費股中看好汽車、豬肉及體育用品行業，另外，他看淡教育股及煤炭股。

相關文章：

【名家看法】蘇沛豐：港股估值低殘料形成高低腳見底形態 恒指失守3月中低位的機會不大

【名家看法】普徠仕：聯儲局或於明年底減息 中資股估值仍吸引、成中期逆向投資選擇