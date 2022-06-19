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【電子消費券2022】太古地產旗下商場推1200萬元消費獎賞　送商戶現金券及Lulu豬等限量禮品

Hot Talk 22:36 2022/06/19

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【電子消費券2022】太古地產旗下商場推1200萬元消費獎賞　送商戶現金券及Lulu豬等限量禮品

為配合港府派發新一輪電子消費券。太古地產 （01972） 公布，旗下商場包括太古城中心、東薈城名店倉，以及太古廣場推出合共總值約1,200萬元的消費獎賞，顧客於7月中起至9月中，到上述商場以電子消費至少達1200元，可獲限量卡通角色禮品及指定商戶現金券。

第二期消費券8月7日起分階段發放，看【下一頁】

8月4日至9月12日期間於太古城中心，消費滿1,200元以上，可獲100元誠品生活現金券。

至於東薈城名店倉，則推出超萌罐頭豬LuLu The Piggy「夏日綠『豚』園」，並設快閃店、數碼互動遊戲和週末戶外市集。於7月22日至8月21日期間，消費滿2000元至一萬元或以上，可獲LuLu The Piggy禮品，以及最多800元指定商戶現金券。

另外，太古廣場於7月28日至8月21日期間，消費滿1,500元或以下，便可獲Smiley特色禮品，滿6,000元或以上則再獲購物禮券，金額最高多達700元。

更多1萬元電子消費券消息，可瀏覽【111萬】

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