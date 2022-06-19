【外圍一周前瞻】美股周一休市　鮑威爾及多位儲局官員將輪流講話

▲ 美股周一休市 鮑威爾及多位儲局官員將輪流講話

美國聯儲局議息後，多位儲局官員將輪流發表講話。另外，美國總統拜登表示，將再與中國國家主席習近平通話，惟未有透露日期，又指仍在考慮局部撤銷中國貨入口關稅。本周一（20日）為六月節國家獨立日，美股休市一天。

美銀證券：明年美國經濟衰退可能性約40%，料聯儲局將加息至4%以上，看【下一頁】

市場預期未來儲局立場將會更鷹派，儲局主席鮑威爾周三及四將會分別向美國參議院銀行委員會及美國眾議院金融服務委員會作證詞。聖路易斯聯儲行長布拉德、克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特、里奇蒙聯儲行長巴爾金、舊金山聯儲行長戴利也將於本周相繼發表講話。

沒有投票權的美國明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡什卡利表示，支持7月加息75點子，但認為儲局須審慎，以免步伐過快，冀7月後每次加息50點子，以平穩策略推動長期實際利率走高，有助避免過分緊縮，以恢復價格穩定。

摩根大通分析師Michael Feroli提到，預計鮑威爾在平衡通脹與經濟增長方面將「大體上成功」，但經濟衰退的可能性很大。他稱，理想中的經濟軟着陸不能保證，鮑威爾也指出實現這目標可能並不簡單，由於勞動力市場緊張，經濟正在應對金融狀況收緊以及食品和能源價格上漲帶來的衝擊，未來幾年衰退風險是顯著。據該行模型顯示，經濟未來兩年陷入衰退的機率達63%，未來三年的機率為81%。

美國6月20日至24日重點數據一覧 日期 項目 預測 前值 21/06/22 5月成屋銷售（按月） －3.7% －2.4% 23/06/22 首次申領失業救濟金人數 22.5萬 22.9萬 連續申領失業救濟金人數 131.5萬 131.2萬 6月標普全球美國製造業PMI 56 57 6月標普全球美國服務業PMI 53.7 53.4 24/06/22 6月密西根大學市場氣氛 50.2 50.2

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