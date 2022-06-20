▲ 【初創企業】本地初創冀成NFT孵化器 助發起人提高NFT功能及可持續性

NFT（非同質化代幣，Non-Fungible Token）走進大眾目光，藝術創作人以及企業有意分一杯羹。本港區塊鏈初創BlueArk創始人練肇礎（Peter）接受訪問時稱，NFT不止一張圖，公司冀提供一站式解決方案，助項目發起人鋪排及營運NFT，提高NFT功能性及後續性。

藝術設計出身的練肇礎指出，有別於單純在OpenSea平台上架NFT ，公司希望在技術及營運方面提供協助，例如不乏餐飲行業有意推出NFT ，公司希望幫助企業連接好實體品牌及虛擬項目，甚至以NFT形式營運會員制。練肇礎提到，公司其中一個定位為NFT 孵化器，目標企業不單止香港，而是面向國際。

練肇礎又稱，不乏人士視NFT 為炒賣對象，公司希望做好教育大眾的工作。對於近月NFT市場回暖，項目地板價下跌，練肇礎認為，市場出現調整是好事，可以淘汰實力較差的公司，重新建立更好的市場基礎。練肇礎更稱，長遠希望透過NFT 進軍元宇宙。

早前BlueArk與Elite Apes 及個別 NFT 收藏家合作，在尖沙咀半島酒店舉行全港首個「無聊猿」NFT 展覽。BlueArk今月初與電訊商3香港推出獨家無聊猿NFT，並在中環海濱活動空間舉行的 NFT 藝術展覽「Artaverse」中展覽。

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