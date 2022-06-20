【消費市道】疫下智能家居注目　平均消費單價升3成

▲ 智能家居配件及方案因蘋果公司的刺激和帶動而普及，有商戶表示平均消費單價有上升近3成。（受訪者圖片）

本地智能家居配件及方案，因廠商推新產品，加上疫情令市民多留在家，引起改裝家居智能化需求，刺激銷售。受訪市民謝先生表示為家中更換可調色智能燈泡。有商戶表示平均消費單價有上升近3成。

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Synergy Tech(HK)產品經理Evan表示，引入Meross智能家居配件約4年，注意到近年因Apple Homekit普及，明顯刺激智能家居配件銷售，市面有更多不同競爭方案。初期智能拖板以水族寵物客人為主，現已擴展到一般家庭及殘疾人士等，在「想要」之外亦有「需要」，市民因疫情多留在家亦有刺激作用。惟晶片荒影響產品供貨，難評估整體銷量變化。但Evan注意到平均消費單價有上升近3成，合作商戶亦反映銷情良好。近期以智能門鎖、拖板和燈掣較受歡迎，亦看好8月消費券會有幫助。

MOMAX 創辦人及CEO鄭冬生表示，推出智能家居配件已兩年多，注意到自疫情開始市民經歷足不出戶，消費集中於網購，為智能抗疫產品銷售帶動升幅，網購大概佔整體銷售20%。當中智能空氣淨化機系列較受歡迎，除了住宅，亦有餐廳、抗疫的士、老人院以及抗疫酒店等採用。鄭冬生預期8月推出次輪消費券的可支付模式增加，會為銷售帶來剌激，將會在網店推出優惠配套。

智能家居保安查詢增加

HKT Home董事總經理蔡煒健表示，智能家居科技成熟令價錢更相宜，刺激中小型住宅查詢增加。多數客人查詢透過聲控或手機掌控家中不同電器及智能裝置的支援情況。最近亦有客人留意結合智能家居系統的保安方案。蔡煒健提到，HKT smart living已為逾170個住宅項目提供智能家居方案，當中新樓安裝及現有住宅翻新升級查詢皆同步增加。

永佳科技產品經理Esther表示，公司引入LifeSmart智能家居方案約4年，起初客人多是查詢比較簡單的裝飾性無線控制方案，近年留意到需要有轉變，對電動窗簾、燈光系統等有更多需求，並希望兼容其他控制平台。新居入伙及家居翻新客人分佈比例平均。

創造需求與親身體驗

智能家居成未來趨勢，配件零售及方案供應商都各有推廣策略，Synergy Tech(HK)認為產品要有獨特賣點、注意市場動向及創造需求，如跟非牟利機構(NGO) 合作援助殘疾人士，解決其生活必需。MOMAX表示會增加網上宣傳，如直播示範等，另邀請消費者免費使用產品。HKT Home亦有透過社交媒體作宣傳推廣、於商場設立示範單位，讓市民親身體驗效果。永佳科技則透過展銷會、大型電器店示範區、於購物網站上架、合作公司拍攝影片實例等宣傳。

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記者：王浩賢