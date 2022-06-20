【保險產品】保誠林文清：擴闊認可受益人關係至同性伴侶、同居伴侶等　以切合多元家庭理念

▲ 保誠首席產品管理總監林文清指，保誠對保單認可受益人關係的範圍，目前已擴闊至包括已婚同性伴侶、同居伴侶等。

現代家庭關係隨社會進步而演化，保險公司亦愈加著重多元共融理念，保誠將有關理念融入產品，擴闊認可受益人關係，以切合多元家庭的理念。同時，保誠在危疾保方面亦提升靈活性，透過提供附加保障選項，以符合大眾對於低成本高槓杆保障之需要。

保誠首席產品管理總監林文清指，保誠對保單認可受益人關係的範圍，目前已擴闊至包括已婚同性伴侶、同居伴侶（當中包括同性伴侶）、同性或異性未婚夫妻及配偶，甚至是祖父母、孫兒女、繼父母及法定監護人等，以涵蓋現代家庭的多元面貌，提升產品共容性。保誠又透過一系列措施，包括接受HIV陽性人士投保並向他們提供壽險保障，促進多元化、平等及共融的可持續發展理念。

自願醫保以21至40歳客戶稍佔較多數

透過產品創新迎合客戶需求是保險業常規，惟經多年發展後，林文清指危疾保產品設計現已十分複雜，連帶保費不便宜之餘，靈活性也有所降低，客戶須「大雜燴地購買所有保障」，導致靈活性欠奉。有見及此，保誠年初推出「自主健康」危疾保﹐讓客戶靈活配搭「嚴重癌症保」及「危疾多重保」這兩項附加保障。

另外，公司較早前推出的分紅計劃「多元貨幣計劃產品」設有「開枝散葉選項」，讓客人可多次分拆保單、無限次更換受保人等，方便客戶將財富分配給不同家庭成員，有關選項亦體現了其產品設計之靈活性。

針對打工一族的退稅產品市場，保誠亦未有忽視，公司自願醫保去年年度化保費等值銷售額按年增近三倍，名列市場頭三位。林文清表示，保誠自願醫保以21至40歳客戶稍佔較多數。合資格延期年金方面，保誠去年以17％市佔率在全港排名第二。他透露，41歲以上人士佔保誠合資格延期年金保單數目7成、保費收入8成，反映不同年齡層對自願醫保及合資格延期年金這兩大「扣稅孖寶」之偏好各有不同。

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記者：余倩敏