【港元滙價】金管局余偉文：接錢速度可能加快

▲ 【金管局】余偉文：現銀行體系結餘2600億港元屬高位 港息滯後下提公眾留意利息風險

金管局近期在港元多次觸及7.85弱方兌換保證下，承接港元沽盤，本港銀行體系結餘自4月起逾3000億港元降至2600多億港元。金管局總裁余偉文今早出席電台節目時指，美國聯儲局在三個會議已加息1.5厘，與本港存有息差，市場因此有套息交易，導致香港資金流出。余偉文指2600多億元，仍屬銀行體系結餘高位，預期金管局將承接更多港元沽盤，承接速度亦可能加快。

余偉文表示，港息雖然滯後，但必然上升，而今次出現港息滯後的情況，相比以往會短很多，呼籲公眾進行投資決定和借貸時，要留意利息風險。

余偉文說，說要在香港做到金融體系保持穩健，需「居安思危」具自強及具備監測能力。余偉文被問到如果香港被剔出環球銀行金融電信協會 （SWIFT） 所帶來的影響，余偉文形容有關做法屬核選項，香港作為世界第三大國際金融中心，如西方國家採用屬「七傷拳」般極端措施，或會影響到環球金融體系，香港將會因應不同極端情況，準備應變預案。

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