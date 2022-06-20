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Google創辦人與亞裔妻離婚 逾7000億身家點樣分？

環球社會熱點 08:05 2022/06/20

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Google共同創辦人、全球第6大富豪布林被揭早於今年初，與結婚4年的亞裔妻子沙納漢申請離婚。布林身家料達到940億美元（約7,332億港元），如何與妻子分配財產成為焦點。

【英國王室】威廉同仔女合照慶父親節 路易騎膊馬搶鏡 【下一頁】

《Business Insider》報道，布林（Sergey Brin）今年1月在加州聖克拉拉縣（Santa Clara County）法院，以不可調和的分歧為理由申請與沙納漢（Nicole Shanahan）離婚。

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布林與沙納漢2018年結婚，同年女兒出生。雙方聘請一名私人法官加快審理案件，而布林正尋求獲得女兒的共同監護權，不希望支付或向沙納漢收取贍養費。

布林的代表律師要求離婚細節保密，主要理據是以布林的地位及知名度，憂慮兩人離婚及女兒撫養權問題會引起公眾的重大興趣，可能會使兩人的女兒面臨騷擾甚至綁架的風險。

法院文件也指出，布林與沙納漢的財產權利或義務等所有問題，將根據雙方的書面協議和通過具約束力的保密仲裁來確定。

離婚案判決將影響布林名下Google股份及多項財產的分配，包括位於加州馬里布的一個莊園、曼哈頓一個頂層公寓單位、位於矽谷的多座住宅及一艘超級遊艇。

英國威廉王子披露 愛女夏洛特1項超強技能 【下一頁】

沙納漢為布林的第二任妻子。布林2007年與基因技術公司23andMe聯合創始人Anne Wojcicki結婚，婚後育有一子一女，但於2015年離婚。

而美國雜誌曾有報道指，布林與Anne Wojcicki離婚前一年，女方發現布林與一名Google女員工Amanda Rosenberg過從甚密，從而提出離婚。

現年37歲的沙納漢有亞裔血統，她過往曾透露來自中國母親在她出世時僅抵美兩年，而父親在她9歲時確診精神分裂症。她坦言父母在她童年時雙雙失業，自己長期生活在混亂和恐懼中。

不過沙納漢靠個人努力取得法律學位，畢業後成為一名律師，更創立法律科技企業ClearAccessIP。

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責任編輯：鄭錦玲

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