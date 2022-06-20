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【父親節】新地15大商場人流、生意升2成　戲院成逆市奇葩

商業 12:53 2022/06/20

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數碼電子產品如電鬚刨、智能手機、按摩槍等，都是父親節送禮熱門選擇。（新地提供圖片）

本地疫情雖然反覆，但零售氣氛熾熱。在父親節3天檔期內， 新鴻基地產旗下十五大商場的人流及生意額按月升20%。

【父親節】受疫情反彈拖累　酒樓訂座表現遜預期　只得1.5輪生意

包括apm、大埔超級城、元朗廣場的新地十五大商場，推出獨特互動體驗、偶像音樂會及多重消費優惠獎賞等，令父親節連前夕周末共3天的人流及生意按月升2成。新鴻基地產代理執行董事馮秀炎表示， 旗下商場近月又連番引進人氣商戶，例如apm的松本清、大埔超級城的CoCo Espresso，以及元朗廣場的壽司郎等，吸引不少區內外客群。

她續指：「同期多部電影大片上畫亦令戲院成逆市奇葩，加上父親節節日因素，家庭客紛紛外出慶祝，令周末人流更見升幅。」中式酒樓亦出現等位人龍，帶動食肆多做2至3輪生意，食客在應節套餐外再點幾樣貴價菜，整體帶動餐飲生意按月增20%至30%。

運動服飾如潮流波鞋及行山用品、數碼電子產品如電鬚刨、智能手機、按摩槍等，都是父親節送禮熱門選擇；該類商戶的生意額亦錄得按月升幅逾10%至20%不等。

【人手不足】國泰機師離職潮未止　高層稱情況遠超以往

【好想去旅行】7月起入境泰國不需Thailand Pass　只需針卡或陰性證明

責任編輯：葉泳珊

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