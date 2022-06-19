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【父親節】受疫情反彈拖累　酒樓訂座表現遜預期　只得1.5輪生意

商業 19:50 2022/06/19

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本地疫情略為反覆，有酒樓料今年生意較去年改善，惟整體遜於預期（陳國峰攝）

本港疫情出現反彈，在父親節檔期內，餐飲業的生意已受影響。有酒樓反映情況較預期遜色，訂座按年少1成；亦有顧客取消訂檯。

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聯邦酒樓集團董事副總監鍾家寶估計，今年父親節的生意較去年遜色，相信與近日疫情反彈有關，午市、晚市的訂檯預約亦按年減少逾1成。市民已習慣提早用餐，晚市基本上由下午5時開始，次輪的食客已經不多。

疫情反彈、疫苗接種要求　致失年長顧客

她續指：「有年長顧客亦擔心疫情而沒有外出用膳，亦有些仍因未接種疫苗而不能進入酒樓。」雖然客人、訂座減少，但鍾家寶認為消費意欲未見特別減弱，人均消費由200元至600元不等；「因決定出外食飯的顧客，亦不會太計較。」

台式火鍋店寬巷子亦指，父親節的生意較預期略差。該店午市、下午茶時段的訂座接近全滿，而晚市首輪亦有9成滿，惟次輪則僅得3成。整個晚市時段合計亦只得6至7成訂座，較原先估計兩輪訂座全滿的預期遜色。該企傳訊總監林柏希指，他坦言不敢肯定其原因，不清楚是因次輪時間太夜，或是近期疫情反覆所致。

外出用餐信心受損

寬巷子在父親節檔期的顧客以4至6人的家庭為主，最早於2星期前接到預約。林估計整體生意額與去年相若，特別是近期疫情出現反彈，政府亦呼籲市民減少跨家庭聚會，影響顧客外出用餐的信心。他認為市民有消費意欲，惟現時對於外出聚會感遲疑，或改為留在家中。

佳寧娜集團創辦人之一馬介欽則指，旗下佳寧娜酒樓在父親節期間的訂座表現理想，料按年有增長；並回復至疫情前的８成水平。不過，他坦言情況比預期稍遜，「原本以為可以做到兩輪生意，但最終只有１輪半。」他認為原因在於消費者或較偏好大眾化餐飲所致。同時，父親節當晚的訂座雖近乎全滿，但亦有顧客因疫情反覆，而取消早幾晚的預約。他相信對消費意欲有一定影響，現時人均消費逾300元左右。

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記者：葉泳珊

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