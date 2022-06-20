【英國王室】威廉同仔女合照慶父親節 路易騎膊馬搶鏡

周日（19日）為父親節，英國王儲查理斯及其長子威廉王子都趁機分享家庭相。威廉分享一張和3名子女的合照，幼子路易騎坐在威廉膊頭上非常搶鏡。而查理斯及太太卡米拉在社交平台上分享3張圖片，包括他和已故菲臘親王的合照緬懷亡父。

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肯辛頓宮（Kensington Palace）上周六（18日）提早公布父親節相片，祝所有父親及祖父節日快樂。路易王子（Prince Louis）在白金禧紀念活動上已經引人注目，今次騎在威廉（Prince William）膊頭上亦成功搶去焦點。

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夏洛特公主（Princess Charlotte）及哥哥喬治王子（Prince George）則分別坐在威廉兩旁。威廉雙手分別抱著喬治及夏洛特，3個子女都開懷大笑。

英國克拉倫斯宮（Clarence House）周日在社交平台Instagram上分享3張相，祝所有人父親節快樂。第一張相為一張黑白照，查理斯和菲臘親王（Prince Philip）皆身穿軍裝，臉上露出燦爛笑容，查理斯更望向菲臘親王方向。

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另一張相則是查理斯和大仔威廉、次子哈里（Prince Harry）的合照。威廉哈里兩兄弟當時仍處於青少年階段，查理斯身穿一條蘇格蘭裙，3人坐在蘇格蘭的巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）草地上。哈里依偎在查理斯身旁，而威廉則側臥在身後，3人皆面露笑容。

卡米拉（Camilla Parker Bowles）亦有分享和其已故父親Bruce Shand的合照，卡米拉右手執白色花束，面露微笑輕挽父親手臂，惟父親表情嚴肅。

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責任編輯：李俊儀