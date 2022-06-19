【338】上石化：乙二醇裝置區域火災　正評估對生產影響

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上海化工廠火災，上石化 （00338） 發通告指，6月18日（周六）上午4時左右，化工部1號乙二醇裝置區域發生火災，引起周邊個別管線發生火災。上石化正就本次事故對公司生產經營造成的總體影響進行評估。
公司化工部1號乙二醇裝置年產能為25.5萬噸乙二醇，裝置可根據市場情況進行乙二醇和環氧乙烷產品的切換生產。2021年，裝置產品銷售收入佔公司營業收入的1.16%。
上石化指，火災發生後，公司立即啟動一級應急預案，成立事故應急救援指揮部，公司相關負責人第一時間趕赴事故現場，緊急部署事故應急救援工作，公司主要生產裝置有序停車，火勢得到有效控制，並對管線遺留物料進行保護性燃燒。本次事故造成1人死亡，1人輕傷。
公司對廠界及外部區域持續進行環境監測，揮發性有機物監測正常。公司安排加強雨水排口採樣、監控，目前未發現對周邊水體環境造成影響。
上石化表示，公司將全力配合政府主管部門對事故進行調查，認真查明事故原因，並深刻吸取事故教訓，同時保障其他裝置平穩運行，排查潛在安全風險，防範次生事故，做好停車裝置的開車準備。公司對事故不幸遇難者表示沉痛哀悼，對傷者和遇難者家屬表示深切慰問，相關善後工作正在進行之中。
上石化H股市值52億元，上周五收報1.49元，跌0.7%。
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