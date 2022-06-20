【338】上石化乙二醇裝置區域火災　正評估對生產影響　股價現跌2.7%

▲ 【338】上石化：乙二醇裝置區域火災 正評估對生產影響

上海化工廠火災，上石化 （00338） 發通告指，6月18日（周六）上午4時左右，化工部1號乙二醇裝置區域發生火災，引起周邊個別管線發生火災。上石化正就本次事故對公司生產經營造成的總體影響進行評估。

上海石化今早低開逾2%，現報1.45元，跌2.7%。

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公司化工部1號乙二醇裝置年產能為25.5萬噸乙二醇，裝置可根據市場情況進行乙二醇和環氧乙烷產品的切換生產。2021年，裝置產品銷售收入佔公司營業收入的1.16%。

上石化指，火災發生後，公司立即啟動一級應急預案，成立事故應急救援指揮部，公司相關負責人第一時間趕赴事故現場，緊急部署事故應急救援工作，公司主要生產裝置有序停車，火勢得到有效控制，並對管線遺留物料進行保護性燃燒。本次事故造成1人死亡，1人輕傷。

公司對廠界及外部區域持續進行環境監測，揮發性有機物監測正常。公司安排加強雨水排口採樣、監控，目前未發現對周邊水體環境造成影響。

▲ 工作人員對上海石化化工部乙二醇裝置發生火情區域周邊水體環境進行監測

上石化表示，公司將全力配合政府主管部門對事故進行調查，認真查明事故原因，並深刻吸取事故教訓，同時保障其他裝置平穩運行，排查潛在安全風險，防範次生事故，做好停車裝置的開車準備。公司對事故不幸遇難者表示沉痛哀悼，對傷者和遇難者家屬表示深切慰問，相關善後工作正在進行之中。

上石化H股市值52億元，上周五收報1.49元，跌0.7%。

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