  • 29°C
香港時間 : 2022619日 (日) 19:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費市道】京東618銷售增長僅一成　增幅明顯下滑不及21年

商業 18:46 2022/06/19

分享：

分享：

京東今年「618購物節」銷售額增長10.3%，惟尚並不及2021年同期，屬於新低點。（資料圖片）

電商平台京東早前舉行「618購物節」促銷，有連續18日促銷活動，官方指銷售額增長10.3%。惟尚並不及2021年同期的27.7%增長，屬於新低點。數字反映內地最近因疫情及封城措施，似乎影響到民眾消費表現。

【零售轉型】H&M關閉澳門威尼斯人店　主力網上銷售

京東在微信帳號發文，指今年的「618購物節」周年促銷中，民眾在京東平台上購買的商品總金額達3793億元人民幣（約4,433億港元），並會持續改良送貨服務。京東推動的「618購物節」在內地被視為11月11日「單身節」以外另一重大銷售活動。而同是電商平台對手的阿里巴巴天貓商城及拼多多，就未有特別公布銷售數字。按照諮詢機構星圖數據（Syntun）的估算，京東、天貓商城、拼多多三大內地網購平台，去年618期間的銷售額達到5,784億元人民幣（約6,760億港元），按年增長26.5%。

網上購物節在內地盛行，大量民眾會延遲消費以獲得較大折扣，但去年底的單身節已初見消費轉弱，阿里巴巴的銷售增長僅8.5%同為新低。過去數月內地多個城市出現疫情嚴控措施，亦打擊了民眾消費生活及供應鏈。因此今年的「618購物節」中，電商平台亦推動品牌希望提供更大折扣優惠，但部分公司表示計劃縮減參與規模。此外非電商平台如快手及抖音等，近年亦加入電商直播。

【消費市道】日本放寬口罩要求　刺激化妝品銷售回升3成

責任編輯:王浩賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【好想去旅行】7月起入境泰國不需Thailand Pass　只需針卡或陰性證明
2022/06/17
【好想去旅行】7月起入境泰國不需Thailand Pass　只需針卡或陰性證明
【零售轉型】H&M關閉澳門威尼斯人店　主力網上銷售
2022/06/17
【零售轉型】H&M關閉澳門威尼斯人店　主力網上銷售
【人手不足】國泰機師離職潮未止　高層稱情況遠超以往
今日
【人手不足】國泰機師離職潮未止　高層稱情況遠超以往
【消費市道】日本放寬口罩要求　刺激化妝品銷售回升3成
2022/06/17
【消費市道】日本放寬口罩要求　刺激化妝品銷售回升3成

你可能感興趣

【好想去旅行】7月起入境泰國不需Thailand Pass　只需針卡或陰性證明
17:50 2022/06/17
【好想去旅行】7月起入境泰國不需Thailand Pass　只需針卡或陰性證明
【零售轉型】H&M關閉澳門威尼斯人店　主力網上銷售
19:02 2022/06/17
【零售轉型】H&M關閉澳門威尼斯人店　主力網上銷售
【人手不足】國泰機師離職潮未止　高層稱情況遠超以往
今日 18:41
【人手不足】國泰機師離職潮未止　高層稱情況遠超以往
網購平台 天貓 阿里巴巴

上一篇文章

【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

下一篇文章

【人手不足】國泰機師離職潮未止　高層稱情況遠超以往
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【好想去旅行】7月起入境泰國不需Thailand Pass　只需針卡或陰性證明
【好想去旅行】7月起入境泰國不需Thailand Pass　只需針卡或陰性證明
【誠品書店】「誠品知味」主打食品雜貨　偏離書店本質？ 平衡商業、文化成首要任務
【誠品書店】「誠品知味」主打食品雜貨　偏離書店本質？ 平衡商業、文化成首要任務
【618優惠】淘寶天貓推618優惠　兩輪優惠首4小時設秒殺優惠
【618優惠】淘寶天貓推618優惠　兩輪優惠首4小時設秒殺優惠
【消費市道】日本放寬口罩要求　刺激化妝品銷售回升3成
【消費市道】日本放寬口罩要求　刺激化妝品銷售回升3成
【零售轉型】H&M關閉澳門威尼斯人店　主力網上銷售
【零售轉型】H&M關閉澳門威尼斯人店　主力網上銷售
【Revlon】90年歷史Revlon破產　供應鏈中斷的受害者？
【Revlon】90年歷史Revlon破產　供應鏈中斷的受害者？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款