【消費市道】京東618銷售增長僅一成　增幅明顯下滑不及21年

▲ 京東今年「618購物節」銷售額增長10.3%，惟尚並不及2021年同期，屬於新低點。（資料圖片）

電商平台京東早前舉行「618購物節」促銷，有連續18日促銷活動，官方指銷售額增長10.3%。惟尚並不及2021年同期的27.7%增長，屬於新低點。數字反映內地最近因疫情及封城措施，似乎影響到民眾消費表現。

【零售轉型】H&M關閉澳門威尼斯人店 主力網上銷售

京東在微信帳號發文，指今年的「618購物節」周年促銷中，民眾在京東平台上購買的商品總金額達3793億元人民幣（約4,433億港元），並會持續改良送貨服務。京東推動的「618購物節」在內地被視為11月11日「單身節」以外另一重大銷售活動。而同是電商平台對手的阿里巴巴天貓商城及拼多多，就未有特別公布銷售數字。按照諮詢機構星圖數據（Syntun）的估算，京東、天貓商城、拼多多三大內地網購平台，去年618期間的銷售額達到5,784億元人民幣（約6,760億港元），按年增長26.5%。

網上購物節在內地盛行，大量民眾會延遲消費以獲得較大折扣，但去年底的單身節已初見消費轉弱，阿里巴巴的銷售增長僅8.5%同為新低。過去數月內地多個城市出現疫情嚴控措施，亦打擊了民眾消費生活及供應鏈。因此今年的「618購物節」中，電商平台亦推動品牌希望提供更大折扣優惠，但部分公司表示計劃縮減參與規模。此外非電商平台如快手及抖音等，近年亦加入電商直播。

【消費市道】日本放寬口罩要求 刺激化妝品銷售回升3成

責任編輯:王浩賢