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【人手不足】國泰機師離職潮未止　高層稱情況遠超以往

商業 18:41 2022/06/19

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國泰航空啟動增聘人手計劃，但近日彭博消息顯示，國泰的機師離職潮仍然嚴重。(資料圖片)

隨世界各地重新開放旅遊入境，航空公司要面對人手不足，國泰航空早前表示5月載客量按年增加1.4倍，並會啟動增聘人手計劃，擬招聘700名機師、2000名機艙服務員。但近日彭博消息顯示，國泰機師離職潮仍然嚴重。

【好想去旅行】7月起入境泰國不需Thailand Pass　只需針卡或陰性證明

消息指，國泰航空營運及航空服務總裁韓兆傑(Gregory Hughes)向內部員工表示，公司仍然有相當高離職率是前所未有，並形容與過去幾年疫下的精簡措施有關，包括2018年起引入的「COS18」新員工福利制度，於2020年10月擴展到全體現職員工，當中機師削薪4成及房屋退休福利等。韓兆傑認為當時的計劃具競爭力，但無法滿足所有人。近年疫情令航空需求疲弱，國泰已削減4成人手。彭博亦提到去年11月有國泰員工在外地感染，約150名員工及家屬要強制隔離，有刺激到離職潮。

國泰航空行政總裁鄧健榮日前表示，至明年底國泰會招聘4000名員工，包括：700名機師、2000名機艙服務員，還有其他機場和客戶服務前檯人手，集團其他附屬公司則會另聘約4000人。

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責任編輯:王浩賢

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