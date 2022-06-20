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【移民澳洲】悉尼所在州撥42億 助民眾2%首期上車

環球社會熱點 08:35 2022/06/20

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澳洲悉尼所在的新南威爾士州將公布新一份財政預算案，房屋政策成為焦點。新州州長佩羅泰特宣布將撥款逾7.8億澳元（約42.6億港元），協助護士等合資格人士以2%首期上車。民眾將和政府共同擁有業權，當局預計新計劃每年設3,000個名額。

澳洲多地租金將每周升逾500 空置率降至16年來低位 【下一頁】

新州周二（21日）會公布新一份財政預算案，屆時會宣布共同擁有物業計劃，協助老師、護士、警察、單親家長及50歲或以上的單身人士申請。新州政府將資助新建房屋的4成樓價，至於已落成房屋則會資助3成樓價。

佩羅泰特（Dominic Perrottet）表示，計劃將試行2年，期間州政府將與聯邦政府緊密合作。新州政府初期將每年資助民眾購買3,000間房屋，但若計劃成功將會擴大，屆時名額或增1倍。他同時透露當局有一系列房屋政策，這項共同擁有業權計劃僅屬其中一部分，當局仍會增加房屋供應。

澳洲銀行警告樓價年半跌15% 兩大城市料跌最多 【下一頁】

要求方面，參加者個人每年入息上限為9萬澳元（約49萬港元），總年收入上限為12萬澳元（約65萬港元）。成功申請者需支付2%首期，若希望購入房屋位於悉尼及紐卡素（Newcastle）等大都會區，樓價上限為95萬澳元（約516.5萬港元），而鄉鎮區樓價上限則為60萬澳元（約326萬港元）。

新州財長基恩（Matt Kean）表示，州內房地產市場上約6成房屋，都處於上述價格區間。他指單身長者，特別是女性經常在住屋方面陷入困境，計劃將協助他們重新站起來。

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責任編輯：李俊儀

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