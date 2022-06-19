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【京東618購物節】京東618銷售額增1成至3793億人幣、歷年最慢　26店舖下單金額破10億

股市 18:08 2022/06/19

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【京東9618】京東618銷售額增1成至3793億人幣、歷年最慢　26店舖下單金額破10億

內地年中電商節618正式結束，電商巨企京東 （09618） 表示，整個618期間，累計下單金額超3793億元（人民幣，下同），意味較去年的3438億元高10.3%，但較去年27.7%增幅顯著放緩，亦為歷年最慢。

隨著消費理念升級、生活品質提升，京東稱，家電新品與中高端家電成為用戶首選，成交額是去年同期的5倍，家電件單價平均按年提升30%。超過1100個家電品牌成交額按年增長超50%，超過780個家電品牌成交額按年增長超100%。

京東指出，今年京東平台26個店舖的下單金額突破10億元，新品銷售件數佔比按年增長超20%，消費者購買了超過4200萬件「青綠計劃」綠色低碳商品。今年618期間，京東聯合15個地方政府累計發放總規模超7億元的消費券。

*重溫【開市追揸沽】通脹數據「東降西升」 後市怎發展？*

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美股 港股 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）

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